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日本正夯「短時妝」和急速美肌法！3秒鐘保養、一步驟完成打底

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▲日本正夯「短時妝」和急速美肌法。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲日本近來「短時」正夯，不論保養或化妝都追求快狠準。(圖／翻攝IG @ebichan_nn_n、@nozomisasaki_official)

記者張毓容／綜合報導

現代人生活步調快又忙碌，許多人工作、生活兩頭忙，連保養、化妝的時間都被壓縮，就連一向對於美容意識很高的日本女生，這幾年來在保養和化妝上也開始追求「快速」。

近來，日本更掀起一股「短時妝」「急速保養法」的熱潮，追求省時省力的保養、化妝方法，像是洗臉後擦一瓶就能完成保養的All in One美容品，或是一瓶 能搞定妝前打底所有步驟的多功效妝前乳、飾底乳等產品都大受歡迎，讓你快狠準，不用5分鐘就能打造出完美底妝，幾秒鐘就能輕鬆完成保養。

▲日本正夯「短時妝」和急速美肌法。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲肌研 極潤多效精華水感凝露，180ml，NT$620。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

身為日本All in One凝露銷量第一品牌的肌研，近來新推出「極潤多效精華水感凝露」，採用樂敦製藥獨特「玻尿酸浸透導水科技」，使玻尿酸真正深入浸透肌底，同時兼具清爽觸感與長效保濕，一瓶即可取代化妝水、精華液、乳液、面膜，3秒鐘就能高速完成保養，更擁有媲美面膜般的保濕力，輕鬆實現水潤清透美肌。

▲日本正夯「短時妝」和急速美肌法。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲kiss 裸紗透白無瑕隔離霜，SPF50+/PA+++，NT$530。（圖／品牌提供、翻攝IG@beans_104）

曾獲選為日本OL最愛三大底妝品牌之一的底妝專家Kiss，繼去年日本熱銷超過240萬瓶的話題商品「裸紗透白持妝隔離霜」後，再推出兼具遮瑕、控油和防曬的高修飾效果隔離霜「裸紗透白無瑕隔離霜」。


同時擁有控油、保濕特性，高防曬係數還可取代防曬乳，並有持妝、遮瑕校色效果，一瓶就能搞定所有妝前步驟，也因有著優異的修飾效果，想要淡妝時，更能省略粉底直接上蜜粉，就可完成無瑕雪紡肌。

▲日本正夯「短時妝」和急速美肌法。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲kiss 完美持久微光粉底液，SPF50+/PA+++，NT$530。（圖／品牌提供）

除了全新高遮瑕效果隔離霜外，kiss也同步推出「完美持久微光粉底液」，擁有獨家研發的「汗脂吸收粉體」，能緊密貼合肌膚，強效抵禦汗水、皮脂，從內在協助肌膚油水平衡，讓肌膚維持清爽舒適、持久不脫妝，但質地輕透、不厚重，不僅能填補肌膚上的不平整，也能有效改善黑眼圈、斑點、泛紅等暗沈困擾。輕透又持久的微霧光妝感，一上市就大受好評，更創下一個月賣出3萬瓶的熱賣成績。

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關鍵字：

日本, 日本女生, 短時, 短時妝, 快速, 快速保養, 化妝
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