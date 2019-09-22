一招變美／曾之喬發光美肌和好身材全靠「老派保養法」　越累越要敷面膜

▲這幾日人在米蘭參加時裝周的曾之喬，IG辣照連發，引發網友大讚。(圖／翻攝曾之喬IG，以下同)

記者張毓容／綜合報導

近日飛往米蘭參加時裝周的女星曾之喬，連換好幾套造型在當地拍攝美照，其中穿著一襲粉色薄紗長洋裝，浪漫又性感的造型引發網友大讚「太美了」「好美，好仙氣」穠纖合度的完美曲線超吸睛。

不僅擁有讓人羨慕的好身材，她的肌膚更是好到不行，細緻零毛孔，不上妝也好透亮，根本越活越少女！說到保養秘訣，喬喬笑稱自己是「老派保養法」，原來全是因為近幾年很重視養生，比起瘦身、化妝變美，她現在更在意由內而外的變美麗，還被朋友笑說「像個老人」，但她大方回說「我就是想當個性感的老人」，快來看看這個「性感老人」越活越年輕的秘訣是什麼。

▲曾之喬自曝「老派保養法」，越累的時候保養越認真。(影／記者張毓容攝製)

老派「養生」瘦身保養法



對於女生很在意的肌膚、身材保養，她笑說自己最近很有感「歲月的好處」，「我覺得歲月的好處就是，如果很幸運，我們有增長智慧的話，有智慧、有定力，就比較能自律」就能知道什麼事對自己不好，而有定力不去做，而知道對自己好的事，也就會努力去做。

像是她這幾年很重視「養生」，她笑說「講到這個，我就覺得我好像老生常談，因為我每次都跟大家講一些很老派的話，但是老派的話很多都是真理！」她覺得美麗不能盲從，要先搞清楚人為什麼會由內而外發亮，一定是內在也很健康，如果只一昧靠外在化妝打亮，努力擦保養品，但不顧身體內在，甚至身體都爛掉了，那美麗一定不會長遠，也不可能每一天狀態都很好。

因此「養生」是她近來的保養原則，她表示「你很難在訪問中聽到我講『減肥』這種字眼，我不會去特別追求身材要更好，我追求的是『怎麼樣會更健康』！」肌膚保養也一樣，比如如果長了痘痘，不能只想著怎麼把痘痘消掉，這樣是本末倒置，她認為應該要去思考，為何會冒了一個大痘痘，是不是生活上、飲食上有什麼要注意的地方，這個比較重要。

雖然這樣看似沒有刻意維持身材，但因為「養生」會注重吃得健康，生活作息的健康，和定時運動，而這些其實也許多瘦身減肥的重要關鍵，因而長期下來除了身體養好了，自然而然也不容易發胖了。

越疲勞時保養越認真



很多女生在很累的時候，都會想偷懶、簡化保養步驟，但曾之喬卻是跟大家相反，越累的時候，保養反而做得越認真！她認為人在疲勞的時候，身體會缺乏某一些營養，肌膚狀態也相對地會不好，如果連保養都省掉或偷懶，這樣會讓狀態更差。

所以特別累或是需要熬夜的時候，她一定會敷臉，且會好好擦完保養，確認保養品都有吸收，然後平常有吃的美容保養品、保健食品，比如B群、維他命C或是膠原蛋白、Chocola BB小藍瓶會吃得比平常更多一下，一定會注意當天有沒有吃，有吃才會安心去睡覺，「我知道這樣會很累，但這時候真的不能偷懶，更要好好補充營養！」

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