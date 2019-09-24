網美們快打卡！DAKS在SOGO升起熱氣球　還開限時「英倫風書店」

記者張妤瑄／台北報導

英國時尚品牌DAKS今年（2019）滿125歲生日，1894年創立自今，它寫下多項紀錄，最具代表性的當數1934年由創辦人Simeon Simpson次子Alexander Simpson，因應自身需求，發明世界上第一條「鬆緊帶長褲」，造福了我們，更解放當時必須穿著吊帶或皮帶才能撐起西褲的男人們。

▲世界上第一條鬆緊帶西裝褲就是由DAKS發明的。（圖／品牌提供）



一轉眼，125年過去，DAKS從位於倫敦街頭的一間小裁縫店，走到如今遍及世界的英國代表時尚品牌。未來的功課，就是要擺脫予人「成熟」的印象，深入年輕族群，因此125歲生日，DAKS在台北SOGO忠孝館舉辦品牌回顧展，不強調過往豐功偉業，而是用大大的熱氣球、書本裝置藝術，邀請各路網美們走過路過絕不錯過，用拍網美照的方式跟DAKS說聲生日快樂！

▲DAKS今年歡慶125歲生日，在台北SOGO忠孝館舉辦活潑的回顧展，要讓更多人認識DAKS。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）



回顧展現場以2019秋冬系列主題「英國文學」為發想，營造出散發書香的文青風格，經典的House Check與Tartan Check自然融入其中；停在3樓中庭天花板的熱氣球，呼應了DAKS過往經典廣告，更有歡慶意味，拍起照來十分活潑，是必拍重點之一。

▲過往常在廣告中使用的熱氣球元素，成了展場重點之一，也在必拍美景之列。（圖／品牌提供）



另外，附設LED裝置的「巨大書本」也是不能錯過的必拍場景之一，網美們還可以與坐在書櫃上的英國手工泰迪熊合照，能拍出可愛又散發英倫優雅情懷，配合書牆場景，更有氣氛。

▲以2019秋冬「英國文學」為主題佈展，小型的期間限定書店誕生，飄出微微文青味。（圖／記者張妤瑄攝）



超有「網美感」的回顧展場景，即日起至9月29日（周日）為止；期間會陸續舉辦多場快閃活動，包含人氣作家Peter Su的英倫講座，高潮則是9／28下午舉辦的秋冬時裝秀。

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期間網美們拍照打卡上傳並Hashtag「#DAKS125」，旁邊的小小吧台，會送上限定飲料，讓你邊喝邊玩，還能免費參加抽獎活動，無需消費就有機會收藏英國伊麗莎白女王最愛的「鳥籠傘」、迷你格紋泰迪熊吊飾等，抽到壓克力熱氣球或泰迪熊鑰匙圈，還能當場刻上名字呦！

▲整周的展覽回顧期間，輕輕鬆鬆就能有吃又有拿，超適合喜歡時尚的網美們。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）