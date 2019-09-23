POLO熊打橄欖球！男友穿上RALPH LAUREN「復古校園風」一秒變可愛

▲POLO RALPH LAUREN秋冬系列變可愛，小熊會打橄欖球了 。（影／記者張妤瑄攝）

記者鮑璿安／台北報導

超過半世紀的美國品牌POLO RALPH LAUREN，親民風格擁有不少死忠粉，而今秋季新品正式亮相，女裝以美國浪漫喜劇Annie Hall為發想，男裝則是大走復古校園風，經典的萬人迷小熊竟然學會一樣新運動，整體系列亮點多多。

▲（依序）Polo Ralph Lauren以美國浪漫喜劇《Annie Hall》為發想，打造輕盈碎花洋裝NT$29,800；拼布連帽衫NT$9,880；花卉外套NT$21,680。（圖／品牌提供）

Polo Ralph Lauren 早秋女裝大走學院以及鄉村風格，整體色調柔美，彰顯青春氣息。同時，以美國浪漫喜劇《Annie Hall》為發想，將簡約樸實的感受經由拼布工藝、輕盈的布料與紗線，像是具垂墜感的洋裝、拼布設計羽絨外套與舒適的絎縫外套，是早秋系列中的矚目單品，呈現灑脫自然的優雅風尚。

▲（依序）Wear-to-work系列格紋洋裝NT$16,480，中性白襯衫NT$13,380；An American in Paris系列酒紅色上衣NT$13,380，格紋圖案外套NT$26,880。（圖／品牌提供）

秋季單品中更不乏上班穿著的正裝系列，運用千鳥格紋、葛倫格紋元素提升質感，以輕盈的亞麻布及褐色系為基底，黃色與藍色妝點溫婉柔情，視覺舒適之餘更是穿著上的一大享受。同時，以An American in Paris為概念，色調則以皇家藍、勃根地酒紅到正紅與深綠，將濃郁秋色帶入校園學院風格。帶有Preppy風格的甜美細節由襯衫領結與荷葉邊設計呈現，基本款麻花編織毛衣與POLO熊上衣則有全新剪裁與設計，打造出乎以往的視覺效果。

▲男裝回歸校園，連POLO熊都學會橄欖球，（依序）長袖上衣NT$5,880；橄欖球毛衣NT$8,280。（圖／品牌提供）

男裝方面，更一瞬間令人走進英國校園中，靈感源自蘇格蘭最古老的大學 St. Andrews聖安德魯斯大學的元素，融合於設計之中。運用突顯其學院風格的條紋方格印花及編織毛呢，彰顯貴族氣息。另外，超可愛的經典POLO熊，在本季成為了橄欖球校隊選手，躍上POLO衫與針織衣，與牛仔長褲和帥氣軍裝外套搭配，全新演繹品牌靈魂。

▲WEAR YOUR STORY丹寧牛仔企劃新色更具永續理念。（圖／品牌提供）

與此同時，品牌也在秋季發表全新的「WEAR YOUR STORY」丹寧牛仔企劃，除了以新刷色展現，更承諾至2025年，將達成100%採購永續環保來源的棉花，並減少20%製程所使用的水量，實踐環境永續的理念。

►跟小熊一樣可愛的秘密是

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 20 日 上午 1:57 張貼

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