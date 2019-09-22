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他還愛你嗎？12星座男的變心徵兆　射手鬧失蹤、雙魚好哥們不單純

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編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

一段感情結束的原因有很多種，其中因為另一半「變心」愛上別人的也不在少數，最慘的就是所有人都知道他變心，只有妳還傻傻的為他找藉口。其實男人變心都會有些徵兆可看出，而每個星座男的徵兆都不同，有的會讓你找不到人大搞失蹤，有人會以單純友誼的「好兄弟」來掩飾，快來看一下妳的他最近是否「怪怪的」？

▲12星座男的變心徵兆。（圖／翻攝pexels）

雙魚座

如果雙魚男說話間開始常常提起某個女生的名字，但又說他們只是好朋友、像是哥兒們般的存在，是單純的友誼，毫不避諱見面，又不吝嗇誇獎對方，那你就要小心了，絕對不只是「好哥們」那樣簡單。

牡羊座

對於脾氣急躁、直來直往的牡羊座來說，他們會為了喜歡的人收斂脾氣。而若是以前他能包容你的地方，但現在卻常常無法忍受，發脾氣、吵架，而且也不會像以前那樣哄你，還總是拿別人跟你比，對你嫌棄這嫌棄那的，那就是他心裡可能已經有了新目標。

金牛座

沈穩的金牛其實在愛情裡有很強的佔有慾和控制欲，所以對於另一半身邊的異性會比較小心眼，容易吃醋。如果有一天你發現他好像沒那麼在意你周遭的異性了，很有可能是他心裡有了別人，說不定都有所進展了。

▲12星座男的變心徵兆。（圖／翻攝pexels）

雙子座

身為社交達人的雙子座，他們總是被許多人圍繞，也因此他們的變心過程通常很快速，不拖泥帶水，一般來說，他們主動消失個一兩次，接著就會攤牌了。他們會開始以各種理由拒絕見面約會，也會開始不接你電話，可能是在忙或是沒聽到，但實際上是不想接。

巨蟹座

當巨蟹座開始經常提起和別人出去的趣事，但都不是有你共同參與的，那就要小心了。雖然他還是會跟你報備和誰出去，也都會說是和男性友人、好哥兒們去的，但其實，當中一定有異性。

▲12星座男的變心徵兆。（圖／翻攝pexels）

獅子座

獅子男一旦心裡有了別人，就會開始明顯不顧你的感受，什麼話都說得出口，還會說一些讓你吃醋、難過的話，像是他對未來的渴望你達不到，或是你不適合一起過等等。

處女座

細心的處女男喜歡一個人時，會很關注你大大小小所有事，所有細節都會照顧好，但如果他開始變得忽略你的事情，懶得幫你顧前顧後，或者開始常常挑惕你的缺點，指責你什麼沒做好，沒有達到他的標準，就代表著他的心可能不在你身上了。

▲12星座男的變心徵兆。（圖／翻攝pexels）

天秤座

喜歡維持著和平場面、事事圓融的天秤座變心時，他們對你的態度不會明顯改變，其實不好察覺異常，但可以從他周遭的朋友來探聽，只要了解一下他最近特別在意哪位異性對他的看法，或是聚會時最常出現的異性是哪位，這個人八九不離十就是你要小心的對象。

天蠍座

身為12星座中最會吃醋、佔有慾最強的天蠍男，對於另一半會看得很緊，而且很霸道，但一旦他們態度變得冷淡，也不再在意你的行蹤、來往對象，你說什麼他都不感興趣，甚至表現出不耐煩，那就表示你在他們心中可能已經不太重要了。

射手座

無拘無束、行動派的射手座要是真有了新歡或喜歡的對象，完全不會遮掩，他們會開始想甩開你，直接進入分手狀態也問題，所以他們會電話不接、訊息不回，大鬧失蹤，讓你找都找不到他。

▲12星座男的變心徵兆。（圖／翻攝pexels）

摩羯座

悶騷又內斂的摩羯，即使有了想分開的念頭，也會先放在心中醞釀，比起自己說出口，他們更希望對方會自己離開，所以他們會開始故意做一些惹怒你的事，好讓你主動提分手。

水瓶座

變了心的水瓶男，會很明顯的不想跟你相處，約見面時會以各種藉口說沒時間，或是跟朋友先約好了，明明是你也認識的朋友，但他卻開始不帶你去，怎麼約都約不到時間，見面次數開始大幅遞減，難得出來約會一次，也會沒多久就找藉口溜走。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 變心, 預兆, 徵兆
fashion.net

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