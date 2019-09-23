蕭敬騰當婚禮歌手耳朵藏玄機　穿白西裝見證郭碧婷成為小向太

▲蕭敬騰穿白色的BOSS雙排扣西裝，擔任婚禮歌手。（圖／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

郭碧婷與向華強的兒子向佐，在義大利卡布里舉辦了浪漫無比的婚禮，規模也許不大，但豪華是必然，尤其婚禮歌手更是超大咖，由蕭敬騰擔任，既然是如此重要的角色，行頭不能馬虎，蕭敬騰穿著白西裝、整齊的西裝頭，小巧的紅色耳環點出喜氣，時尚度與帥度又添一級。

▲郭碧婷與向佐在義大利舉辦婚禮。（圖／翻攝向太微博）

新人在蕭敬騰的《Merry Me》歌聲下，攜手走向新的未來，幸福洋溢。蕭敬騰的穿搭有目共睹，身為婚禮歌手，正裝是必要的，他選擇成套的BOSS白色雙排扣劍領西裝內搭白色翻領針織衫，沒有領結或領帶，正式卻不拘謹，很有南義的悠然情緒，也和同為白西裝的新郎有所區隔。

▲蕭敬騰在耳朵上戴了BVLGARI紅玉髓耳環。（圖／品牌提供、翻攝BVLGARI官網）

雖然領子上沒有配件裝飾，但小細節一點都沒少，他戴著BVLGARI（寶格麗）經典BVLGARI BVLGARI系列的單邊式紅玉髓耳環，用小巧而簡單的方式點出喜氣，鑽錶則偶爾從袖口探出頭，讓閃度不過於誇張，又有畫龍點睛效果。

▲新郎向佐（左）與蕭敬騰都穿白色西裝。（圖／品牌提供）



▲蕭敬騰的手錶偶爾露出來，畫龍點睛。（圖／翻攝向太微博）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App