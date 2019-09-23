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日本高絲推出「消失的乳液」　零黏膩打造舒芙蕾美肌

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▲▼高絲推出新型態不黏膩乳液。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲許多女生不愛使用乳液就是討厭黏膩感。

記者曾怡嘉 / 台北報導

你心目中理想乳液需要具備哪種條件？根據日本高絲調查，超過一半女生不敢用乳液，就是擔心黏膩、不好吸收。聽見大家的願望，高絲推出新型態舒芙蕾精華乳，標榜一抹瞬間吸收，高滲透力能使肌膚角質變柔軟，就像舒芙蕾般膨潤。


日系保養中，化妝水和乳液缺一不可，除了先前的雪肌精乳液外，品牌也曾推出滋潤的極潤型乳液，這次則是從另一個角度開發，給予乳液全新不同觸感，給予害怕滋潤、黏膩的女生新選擇。

▲▼高絲推出新型態不黏膩乳液。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲黏膩消失、滋潤留下的訴求，正中女生保養需求。

高絲推出的新形態乳液，主打「消失的乳液」，指的是黏膩消失、滋潤留下，成就舒芙蕾肌的美容乳液。融合美容液與乳液的效果，著重於滲透力的新基底，讓乳液擁有不易黏膩的觸感，同時也能確實守護肌膚潤澤。融化般的滲透，使肌膚內側膨潤、觸感猶如剛出爐的舒芙蕾甜點。

▲▼高絲推出新型態不黏膩乳液。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲粉撲泡水模擬肌膚狀況，實驗證實一滴就能瞬間被吸收。

日本高絲商品開發鴇崎舞更分享，若你是追求美白效果，建議使用藍色雪肌精乳液，若你是期待肌膚柔軟、透明感，則建議使用舒芙蕾精華乳。她還提供一個小技巧，當肌膚特別乾燥時，可以將乳液倒在化妝棉上，順著肌膚紋理擦拭肌膚，接著再拍打化妝水，就能瞬間解決乾荒。

▲▼高絲推出新型態不黏膩乳液。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲全白設計給人耳目一新感受。

為了貫徹舒芙蕾肌膚的膨潤感，產品瓶身也特別改為白色包裝，以前熟悉的六角型瓶身，也變身為圓弧形，希望從包裝到質地，甚至到使用感，都能讓消費者有著不同以往的感受。

▲▼高絲推出新型態不黏膩乳液。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲KOSE 雪肌精舒芙蕾精華乳，140ml，1,200元。

除了先前提到的先乳後水的秘訣外，鴇崎舞表示用化妝棉擦拭法，會比用手塗抹乳液來得清爽，也建議可以雙頰薄塗一層，蓋上具有彈力的保鮮膜，一來有雙層密封效果，二來保鮮膜可以配合臉型拉提。

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關鍵字：

高絲, 舒芙蕾精華乳, 新垣結衣, 清爽, 滲透, 透明感
fashion.net

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