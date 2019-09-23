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鬼鬼頂「超正髮色」尬韓妞　HELLO BUBBLE吹泡泡旋風

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▲▼ 鬼鬼頂「超正髮色」尬韓妞。（圖／翻攝鬼鬼FB）

▲鬼鬼吳映潔頂著卡其棕髮色，膚色立刻亮一號。（圖／翻攝自鬼鬼吳映潔FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

想和韓妞一樣變化髮色，原來在家也可以完成！風靡亞洲的HELLO BUBBLE泡沫染髮劑首度在台亮相，台灣品牌大使鬼鬼吳映潔頂著卡其棕新髮色，現場更大方分享染髮心得與染後養護的護髮秘訣。

▲▼ 鬼鬼頂「超正髮色」尬韓妞。（圖／翻攝鬼鬼FB）

南韓髮妝品牌魅尚萱HELLO BUBBLE泡沫染髮劑，終於在台上市，主打棉花糖般細緻泡沫和獨家高顯色技術，顛覆過去對泡泡染的想像。記者會特別邀請台韓雙棲女星鬼鬼吳映潔擔任品牌形象大使，以灰卡其棕新髮色登場，更帶來品牌形象歌曲「HELLO BUBBLE」，在台灣吹起繽紛泡泡旋風。

▲▼ 鬼鬼頂「超正髮色」尬韓妞。（圖／翻攝鬼鬼FB）

說到染髮經驗，鬼鬼也大方分享護色秘訣：「我的護色技巧就是洗頭時使用溫水，避免色彩更快脫落。我也推薦搭配完美修護護髮精油給予染髮後的髮絲更多養份。」HELLO BUBBLE擁有如棉花糖般綿密細緻的泡沫，使染髮過程染劑不易掉落，更讓上色均勻，不易掉色，更特別添加絲潤精華液，以覆盆子、薰衣草、油菜花與玫瑰水等四種植萃成分滋養秀髮。

▲▼ 鬼鬼頂「超正髮色」尬韓妞。（圖／翻攝鬼鬼FB）2

2020春夏髮色依然以有霧面質感為主，主打輕盈透明感，像是許多韓星紛紛換上霧感深色髮展現優雅洗鍊。品牌這次以煙灰色和灰卡其棕以綠色調為基底，幫助中和亞洲人基底髮色調中的黃調和紅調，營造精緻冷酷氛圍，霧感質地更帶來有別於過往居家時尚髮色新選擇，一秒化身韓系女神。

▲▼ 鬼鬼頂「超正髮色」尬韓妞。（圖／翻攝鬼鬼FB）

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關鍵字：

鬼鬼, 吳映潔, 泡泡染, HELLO BUBBLE
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