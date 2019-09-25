星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

▲三吉彩花本來就活躍於日本藝能圈，這次靠著《說好不哭》知名度擴展全亞洲。（圖／翻攝自IG/miyoshi.aa）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

周杰倫新歌《說好不哭》MV熱播，女主角三吉彩花人氣也跟著飆升，有顏值又有身材晉升為新一代女神。日前她在IG分享她愛用唇膏，YSL小銀條的乾燥玫瑰色，才釋出就引起美妝版討論，去櫃上搶貨得要靠運氣。

▲被譽為超模的她，很有自己的風格味道。

三吉彩花是日本時尚圈寵兒，更被譽為水原希子接班人，身兼演員、模特兒等多重身分。日前，更在私人IG分享了她YSL「奢華緞面柔霧唇膏」照片，絲毫不掩飾自己對YSL「小銀條」的鍾愛。在周杰倫《說好不哭》MV中擦上自然裸粉色調唇彩，清新模樣更為動人，推薦色為小銀條#112，薄紗般的玫瑰乾燥粉色，性感又甜美。

▲奢華緞面柔霧唇膏 N°112 乾柴烈火，1,350元。

繼去年的小金條「奢華緞面絲絨唇膏」之後，YSL今年再重磅推出小銀條「奢華緞面柔霧唇膏」，創造極為絲滑的柔霧質地，唇間一抹立即化為一絲薄霧如同為雙唇穿上最性感溫柔的薄紗。

▲三彩吉花的高級臉，可塑性相當高。

YSL改寫唇膏大勢，從閃耀水光、鏡面、極霧…市面上各式質地早已無法滿足唇彩迷充滿渴望的心，今年，你的雙唇務必要穿上若隱若現、最高竿的性感薄紗，朦朧柔霧之間轉換絕美細緻的光澤。一擦瞬間膚色自動調亮，極度滑順不卡唇紋，擦得不只是唇膏更是溫柔女人味。

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