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Dappei／可愛有個性！4種「瑪莉珍鞋」穿搭　任何季節都能駕馭

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲瑪莉珍鞋 。（圖／Dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

還記得小時候，媽媽常給小女孩穿的娃娃鞋嗎？外型是圓頭的，然後腳背上有繫帶。相信每個女孩在童年回憶裡，都有這樣一雙的娃娃鞋！據說是一位美國漫畫家 Richard F. Outcault，以自己的女兒 Mary Jane 為創作靈感，打造出一個角色，而角色上穿的鞋子正是現在所看見的「瑪莉珍鞋」！如今，瑪莉珍鞋已經被改良成許多款式，我們就來看看各個穿達人如何重新詮釋這雙復古童鞋吧！

▲瑪莉珍鞋 。（圖／Dappei提供）

馬丁款

類似三孔馬丁外型的瑪莉珍鞋，同樣都是圓頭，鞋底部分則是保留了馬丁鞋的厚底，讓小隻女穿起來也不用擔心身高問題。在風格的搭配上，因為是類似馬丁的外型，所以怎麼搭怎麼帥氣！

▲瑪莉珍鞋 。（圖／Dappei提供）

平底款

平底款的瑪莉珍鞋則是在繫帶的位置跟造型上做變化，有設計成兩條繫帶的。或者是繫帶改變到高腳背的位置上，更顯腳踝的纖細，風格上也會比較 Lady。在衣服的搭配上，若選擇簡單褲裝＋T 恤，就很隨興休閒，去上班上課都適合。如果是裙裝款式，展現復古甜美，假日約會可以穿！

▲瑪莉珍鞋 。（圖／Dappei提供）

涼鞋款

這款瑪莉珍鞋就改良一般常見的樣子，設計的很像扇貝的外型，但 T 字繫帶依舊保持。整體外觀很像涼鞋，穿起來涼爽舒適，所以在服裝的穿搭上，就可以選擇消暑的小背心，適合這個高溫的夏季。

▲瑪莉珍鞋 。（圖／Dappei提供）

粗跟款

粗跟相對其他款式起來就比較正式一些，搭配整套西裝，腳上的粗跟瑪莉珍鞋增添一點女人味，率性中帶點小小性感。

▲瑪莉珍鞋 。（圖／Dappei提供）

Dappei 結語：

樣式從童鞋到成人都還可以穿，真的是經典不敗款！而且 4 種風格大不同的瑪莉珍鞋，都可以任你挑、任你選想要哪一種 style，還不快去下訂一雙嗎？

文字編輯：Fang

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 潮流, 流行, 穿搭, 搭配, 瑪莉珍鞋
fashion.net

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