Dappei／你還不認識它嗎？俏皮可愛「雲朵包」超百搭　歐美部落客人手一咖

文字。 圖片／Dappei
前陣子在 IG 上爆款的手拿包，這波熱潮持續延燒，歐美部落客幾乎人人一包，到底是哪款包的魅力這麼大？就是來自義大利的低調奢侈品牌 Bonttega Veneta，品牌走的是極簡路線，包款幾乎不見顯眼的 Logo，被許多人推崇是 Oldcline 的接班人。而這次爆紅的包款便是外型特別的「雲朵包」，系列名為 The Pouch。
外型像是一朵朵在天空中的雲，又像是中式餐館裡的餃子，也名為「水餃包」，光聽匿名就已經夠可愛了！在 IG 上受歡迎的程度更是你無法想像，幾乎每個部落客每天都會曬這款包，尤其超模蘿西 ‧ 杭亭頓 Rosie Huntington 更是雲朵包的忠實粉絲！
雲朵包的搭配只能說是非常百搭，不用絞盡腦汁要怎麼配！手拿包的設計雖然讓整體造型看起來較為正式，但是布料上卻採用柔軟的小牛皮，讓整體比較具有休閒感。一起來看看穿搭部落客 Beatrice Gutu 演繹的三種不同風格搭配法吧！
# Look 1
只要一件簡單的白色小背心，配上今夏必備的丹寧五分褲就很有型。即便是穿著夾腳拖一樣撐得起雲朵包，讓你看起來既休閒又有型！
# Look 2
All Black 率性簡約，俐落剪裁的開衩皮裙，上身只需再搭一件西裝外套，上班族也能輕鬆駕馭。大容量雲朵包更是可以放滿各式各樣小東西！
# Look 3
All White 隨性優雅，搭上最夯的內衣外穿法，使上身無論是一般平口，或是性感薄襯蕾絲 bralette，配上手拿雲朵包，都超愜意慵懶！
Dappei 結語：
手拿包不再只是出現在宴會或是正式場合裡，外型俏皮可愛的雲朵包，隨手一拿就很有型，搭配任何一種風格的穿搭都很適合，根本包款百搭王啊！
文字編輯：Fang
Dappei