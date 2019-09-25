Dappei／吳姍儒的裙裝穿搭術，優雅也能穿出無敵女力

文字。 圖片／Dappei、吳姍儒IG@sandywis

要說誰能夠讓機靈的「綜藝天王」吳宗憲語塞，世界上大概只有吳姍儒一人了，跟爸爸吳宗憲同框時一搭一唱，自己一人時也能獨挑大樑，不只把事業經營的有聲有色，同時也將自己經營的魅力四射，大家知道她是妙語如珠的主持人，是美國華盛頓大學的學霸，談起生活的體悟頭頭是道，有著無敵女力的力量與優雅，但除了上述種種，其實吳姍儒的穿搭也一如她的內涵耐人尋味，而且 Sandy 對洋裝跟長裙似乎特別情有獨鍾呢，不管工作照或生活照都時常以裙裝出鏡，就跟 Dappei 一起看看吳姍儒有哪些「裙裝穿搭術」吧！

▎LOOK 1

吊帶露肩讓女性的柔美展現無遺，若是你有粗手臂的困擾但又想小露香肩，這樣的款式非常適合你，魚尾設計添加幾分浪漫嫵媚，腰間綁帶設計不僅抓出腰線讓比例完美也能更加顯瘦，同色系的球鞋讓整體看起來和諧又質感，也將甜美與帥氣混搭，配上一個飽和紅色小包做為亮點畫龍點睛，Sandy 還在頭髮上夾上許多今年（2019 年）很流行的髮夾作點綴，十分可愛。

▎LOOK 2

淺藍長洋裝為寬鬆的剪裁非常日系，腰間綁帶蝴蝶結更添俏皮，外搭一件短袖襯衫做出層次感，短袖襯衫下擺的百褶設計讓素面穿搭中多了巧思與看頭，藍天白雲顏色的清爽搭配非常適合夏天，踩上百搭小白鞋就是超級適合出遊的穿搭，Sandy 在襪子選擇上也很用心，小面積的跳色就讓整體多了許多活力感。

▎LOOK 3

碎花洋裝是度假必備單品，Sandy 這件碎花洋裝不論顏色跟花樣都非常優雅，繫上腰帶劃分出好比例，配上同樣度假必備的草帽再適合不過，Sandy 是鵝蛋臉因此適合任何帽款，如果你是長型臉也非常適合 Sandy 這種平頂草帽，但如果你是圓形臉就不適合圓頂帽款。

▎LOOK 4

之前搭編推薦過搭黨們一件單品可以多種穿法的襯衫裙，看 Sandy 穿起這件條紋襯衫裙是不是非常知性氣質，雖然襯衫裙可以不繫腰帶，但如果你是肉感女孩就不建議不繫腰帶，不但為讓你看起來較老氣，也反而欲蓋彌彰讓你看起來更臃腫，建議像 Sandy 簡單加一條腰帶抓出腰身，顯瘦效果就非常好，腰帶的粗細挑選也大有學問，肉感女孩記得挑選細腰帶，因為粗腰帶會增加你腰的面積，如此會更為顯胖，而直條紋樣式能讓身形看起來碩長，非常修身，但要記得挑選細的直條紋，寬條紋是讓身形視覺膨脹的大敵阿！再搭上一雙休閒拖鞋就超級率性。

Dappei 結語：

搭編真的非常喜歡 Sandy 呢，內涵不失詼諧，優雅不失帥氣，一直都很喜歡看 Sandy 穿搭，但好像很少人注意到 Sandy 的高衣品，所以介紹給搭黨們一起學習，其實 Sandy 還有其他許多值得學習的穿搭，這次就先整理洋裝穿搭，其他我們下回分曉囉！

文字編輯：Sofie

Dappei

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