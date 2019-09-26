Dappei／上班族最適合Handsome Lady風　跟著菊池亞希子入手4款知性美單品

文字。 圖片／Dappei

最近 Boyish 風格穿搭正當道，沒有曲線的約束，寬鬆更自在。只是 Boyish 更多了一點街頭跟潮流感，平常比較不走這種風格的人，其實也可以參考看看「Handsome Lady」。同樣都是以突破男裝、女裝界線為概念，兩者最大的不同在於 Handsome Lady 多了一點英氣與知性的味道。如果你是有常在翻閱日雜，一定對她不陌生，「菊池亞希子」，她便是 Handsome Lady 的代表之一，那我們就快來看看需要具備哪些單品吧！

＃吊帶褲

吊帶褲穿起來俏皮又帥氣，絕對是必收單品之一。建議內裡可以搭配像是襯衫，或是一些袖口有花邊的上衣就可以緩和吊帶褲的街頭感。

＃條紋上衣

要有一點點英式風格，條紋上衣當然是不可或缺！另外下身在搭配丹寧褲，藍配紅這樣如此海軍的配色，在夏天看起來真的是格外舒適呢！

＃皮鞋

這項單品可說是最重要的，包含牛津鞋、樂福鞋，以及馬丁鞋，只要一穿上，英氣馬上就有。在加上花點心思在襪子跟鞋子的配對上，整體造型就會變得更突出！

＃傘狀裙

Handsome Lady 的形象並非一定由褲裝來表現，藉由傘狀裙的版型跟不貼身面料，呈現出來的線條，簡單又俐落。最後在配上一雙馬丁靴或是樂福鞋收尾，便能多幾分中性的味道。

Dappei 結語：

Handsome Lady 的風格滿適合上班族的穿搭，下班後穿去聚會或約會也很剛好，不會過於休閒，但也不會太正式呢！

文字編輯：Fang

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