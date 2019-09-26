fb ig video ETtoday search mobile

Dappei／上班族最適合Handsome Lady風　跟著菊池亞希子入手4款知性美單品

> >

▲穿搭。（圖／dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

最近 Boyish 風格穿搭正當道，沒有曲線的約束，寬鬆更自在。只是 Boyish 更多了一點街頭跟潮流感，平常比較不走這種風格的人，其實也可以參考看看「Handsome Lady」。同樣都是以突破男裝、女裝界線為概念，兩者最大的不同在於 Handsome Lady 多了一點英氣與知性的味道。如果你是有常在翻閱日雜，一定對她不陌生，「菊池亞希子」，她便是 Handsome Lady 的代表之一，那我們就快來看看需要具備哪些單品吧！

＃吊帶褲

吊帶褲穿起來俏皮又帥氣，絕對是必收單品之一。建議內裡可以搭配像是襯衫，或是一些袖口有花邊的上衣就可以緩和吊帶褲的街頭感。

▲穿搭。（圖／dappei提供）

▲穿搭。（圖／dappei提供）

＃條紋上衣

要有一點點英式風格，條紋上衣當然是不可或缺！另外下身在搭配丹寧褲，藍配紅這樣如此海軍的配色，在夏天看起來真的是格外舒適呢！

▲穿搭。（圖／dappei提供）

＃皮鞋

這項單品可說是最重要的，包含牛津鞋、樂福鞋，以及馬丁鞋，只要一穿上，英氣馬上就有。在加上花點心思在襪子跟鞋子的配對上，整體造型就會變得更突出！

▲穿搭。（圖／dappei提供）

＃傘狀裙

Handsome Lady 的形象並非一定由褲裝來表現，藉由傘狀裙的版型跟不貼身面料，呈現出來的線條，簡單又俐落。最後在配上一雙馬丁靴或是樂福鞋收尾，便能多幾分中性的味道。

▲穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

Handsome Lady 的風格滿適合上班族的穿搭，下班後穿去聚會或約會也很剛好，不會過於休閒，但也不會太正式呢！

文字編輯：Fang

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 潮流, 流行, 穿搭, 菊池亞希子, 單品, Handsome Lady
fashion.net

熱門文章

米蘭時裝周／GUCCI壓軸大秀竟然停電　李聖經變學生妹美翻天

星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

巴黎時裝周／賈靜雯捧Dior大腿若隱若現　秀智露美背拚了

一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」

63億元高級珠寶來襲　GRAFF巨鑽質量驚人

木村光希米蘭首秀獻給FILA　露大長腿超模感爆棚

HOT・Stuff／舒淇也有收藏H＆M　Conscious Exclusive禮服要開賣啦！

POLO熊打橄欖球！男友穿上RALPH LAUREN「復古校園風」一秒變可愛

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

網公認「怕老婆俱樂部」星座男Top 3！水瓶就愛女強人、第一名馬上嫁

偷窺張鈞甯飯店性感照　全身包在布料下「黑色絲襪」讓男人秒淪陷

延長手機壽命比換iPhone 11更實際！6大壞習慣「從不關機」最致命

懶人必學韓妞每日10分鐘瘦身操　大腿內外側、臀肚肉一周有感 最容易閃婚的4大星座！天秤懶得做抉擇、牡羊不管問題先結再說 側睡也中槍！ 7個養成皺紋壞習慣，你做了幾個？ 巴黎時裝周／百年老漫畫啟發　LANVIN雨中做白日夢　 郭碧婷出道17年依舊仙氣不減！8個嚴格好習慣養出骨感體質 小心越敷越老！避開5個致命錯誤，別讓「面膜」做白工 Dappei／上班族最適合Handsome Lady風　跟著菊池亞希子入手4款知性美單品

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面