觀點／逛書店卻上網買　實體店成「免費試閱場」加速凋零

▲閱讀市場的縮小，讓出版社跟書店都愈來愈艱難。（圖／unsplash，以下同）

文／Elisa

網路巨浪改變實體生態已是大勢，去年重慶南路上經營34年的金石堂，在7月劃下句點，而經營45年歷史建弘書局，也在今年9／22迎來最後一個營業日，許多民眾擠滿店內，來重溫以前逛書店的時光，情懷抵不過現實，店員還透露有老顧客不捨的抱著他流淚，以前號稱「書店一條街」的重慶南路，也隨著老書店漸漸歇業，成為中生代民眾口中的記憶。

▲建弘書局熄燈前10分鐘。（圖／記者林育綾攝）

最後一天的營業日，店內彷彿回到當年輝煌的時光，許多民眾前往朝聖，與這間店說再見，成就熄燈日最後的風景，店家接受媒體訪問時表示，以前實體書店沒有打折促銷，自從網路書店興起，79折就成了促銷基本起跳，許多人進到實體店鋪翻書，然後拿出手機上網下訂。

想聰明的消費，自是人之常情，可以省下幾十元的價差為何不省？科技的搜索比價助攻下，實體店舖成為許多消費者的「體驗場」，惦惦質感、看看內容是否合意，然後拿出手機找出最划算的價格，無奈店家不是公家的圖書館，場地租金、冷氣空調、店員人力通通要自己買單，想單單純純賣書似乎是難以為繼。

不僅台灣，國外相關產業也普遍受到網路興起的衝擊，網路商店不需支付店租，且觸及到的消費者也更加廣泛，且多半是資本雄厚的企業經營，與出版社議價空間大，能推出的促銷自然相當多元，民眾購物會比價也相當正常，轉型不易的實體店面，自然會面臨更嚴峻的考驗。

台北大街小巷咖啡店林立，民眾進店消費，其實不僅只享受一杯咖啡，還有舒適的座椅與閒適的氛圍，這些「服務費用」，也呈現出咖啡廳與外帶咖啡店的飲品價差，有些消費者能為此多付出50元至100元左右也甘願，卻無法把觀念轉移到同樣的實體書店上。

以建弘為例，不像咖啡廳燈光美氣氛佳，也沒有溫馨可供坐下的裝潢，實體書店提供的服務概念，在於部分可翻閱的實體瀏覽、書籍直接的觸感、店員引導與詢問等，甚至是透過店家的陳列，讓客人無意間發現另一本好書的驚喜等，把這些「服務費」算進去，是否與網路書店的價差感更少了呢？





網路興起是全球趨勢，催促實體店面提供轉型與更多服務，在實體出版業持續凋零的今日，數位浪潮不能僅靠老客戶的「情懷」，將通路擴及網路是基本功，現在已有書店咖啡館等類似「強化服務」、「經營低消」的概念書店出現，實體老書店努力轉型、消費者以更寬容的心態對待，才能讓小時候與少時的記憶延續下去。