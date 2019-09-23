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熱戀期的時間長短因彼此「感受」而不同　神準分析妳的愛情持久度

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兩個人剛開始交往時，大部分都在甜蜜蜜的熱戀階段，從訪問眾多的人中，發現兩人在一起感受到熱戀、和擁有愛情感受的時間長短都非常不一定，而妳的愛情持久度有多久呢？是屬於很快呈現室友狀態，還是一直都保持熱度？

首先在心中默念一次問題，然後依直覺從五張牌中選一張

 

選好了嗎？

我們來看看妳選了哪張牌卡。

1.高塔

突然被分手

選到高塔牌的人是要較注意的，因為妳會自顧自的覺得很有愛情持久度，但卻沒去關心到對方所需要的是什麼，較容易累積問題而沒看見，因此當妳以為對方和妳相同，依然保持著愛情的熱度，但愛情卻突如其來的瓦解崩塌，妳才有個機會去沉思問題所在。

高塔牌有時代表了視而不見問題，而容易醞釀無可收拾的狀況發生，有沒有一個可能，是妳在關係中，過於在自己認為的狀態，而忽略兩人之間某些重要的小事，要記得當問題發生時，重點不是關於那個發生的事，而是這件事背後的累積才是妳需要正視的。

2.聖杯二

熱度慢慢提升，持之以恆

聖杯二有個很深的涵意，代表了友誼，如同兩棵小樹剛被種下時，是互不相干的，但漸漸的茁壯，因此彼此的樹根盤繞，樹枝交錯，無論任何風雨都可以一起面對，而這樣的關係是非常自然去成長的，也有種對彼此坦誠相待的意義，因此選到這張牌卡是屬於關係綿延持久的，彼此有個很深的堅持，在支持對方。

聖杯二並不是屬於要轟轟烈烈的愛情模式，也沒有所謂的要多麼的熱戀，但這樣的愛卻可以不斷的持續，是種長久深遠的承諾，有時這樣的關係模式，會很像過去阿公阿嬤那種感情，愈老愈是恩愛，但也會遇到吵架伴嘴的時候，但對彼此來說重要的並不是熱烈的激情，而是跳脫來來去去的感覺，以愛為基礎的關係。

3.錢幣四

在心裡執著的愛著

選到錢幣四的人，是不太會表達自己多愛對方，在相處上也很快的就會呈現室友的狀態，有時對方會覺得，到底妳對他是否還是有愛情的成分，但事實上是有的，但只是妳不習慣用言語表示，而是用實際的行動在支持對方，這樣的人確實較沒情調，但卻容易看見對方的需要，而去滿足對方。

兩個人在一起如果只是生活，有時是會無聊了點，如果妳擔心雙方的關係會容易變成只是室友，倒不如可以一起去進修和培養興趣，讓彼此有一個溝通的橋樑，創造彼此才有的語言，別讓日子把心中的愛漸漸磨損，而變成了只是陪伴，畢竟關係的深度，是彼此都需要下工夫的。

4.權杖騎士

熱戀到冷淡有時在一瞬間

權杖騎士是屬於一旦進入關係，就開始高度熱戀的狀態，身邊的人都被閃瞎了眼，不然就是上演消失不見只管情人的狀態，但這戀愛談著談著，卻突然在某一天，那濃情蜜意的感覺突然消失，妳自己也對這樣的狀況摸不著頭緒，不知道自己怎麼了，而有的人選到這張牌，可能不只一次發生類似的狀況了。

妳的愛情持久度是屬於較低的，如果可以談較長的關係，是因為到後期還撐著，但也因為這樣到某個年紀之後，也會對愛情容易喪失信心，覺得到頭來似乎都一樣，而這樣的狀況，有可能代表了妳對愛有個迷思或誤解，認為應該要熱烈激情的形式，才叫愛，但事實上關係是需要很花時間經營和磨合的，除非妳願意去經歷這過程，不然很難體會什麼是長長久久。

5.錢幣騎士

太於目標導向欠缺情感

當把感情的經營，看作一種應盡的責任義務時，那愛就很容易消逝殆盡，當選到錢幣騎士時，妳的感情有時太過制式化，別認為談戀愛就應該要邁入結婚生子，或是走別人認為應該要走的階段，妳可以思考自己到底要的是什麼生活，才是重要的！妳的心才會感受到自由。

當太過目標導向時，就會產生在擇偶的階段，選了一個條件都不錯，妳也認為不錯的對像，但卻沒有愛的成分在裡面，那麼這樣的生活是容易對自己失去熱情的，也或許在一開始時，妳確實是愛著對方的，但卻因為太多的事要處理，而把感情放在一邊，兩人就過著所謂的日常生活，卻失去了心與心之間，溝通連結的重要性，讓生活與內在平衡，也是妳可以讓愛情持久的重要態度之一。

文／柯夢波丹　圖／COSMO

【米薩小姐塔羅專欄】他到底有沒有想我？別總是一顆心懸在那裡，立刻翻牌看結果！

【米薩小姐塔羅專欄】好煩惱~他到底有沒有暗戀我？神準分析妳和他之間的關係，明白他的心意是很重要的！

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 運勢, 塔羅, 熱戀期
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