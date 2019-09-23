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冷天吃鍋把握周慶　日本製時尚小鍋千元有找

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記者蔡惠如／綜合報導

近期正式進入秋冬氣溫，鍋具類詢問度大增，台隆手創館針對中部百貨周年慶，推出精選鍋物促銷，單價不到千元就能在家煮暖呼呼的火鍋，還有日本製造的精美設計，冷天吃鍋搭配周年慶，溫暖划算剛剛好。

廣三SOGO　9／18～10／9
白色附蓋雙耳燉煮陶鍋
陶鍋材質不但能均勻受熱，也能縮短烹調時間，更可以有效保溫，透明鍋蓋設計，可方便掌握燉煮狀況，鍋把有特殊凹槽，讓使用者能擱放調理筷或湯勺，尺寸為24公分，適用2人與小家庭，原價1200元，廣三SOGO獨家價650元。

▲台隆手創館鍋具促銷。（圖／台隆提供）

台中大遠百　9／26～10／16
日本製附網油炸鍋
輕巧尺寸隨時享用炸物，且不需耗費太多炸油，附有油炸網與鍋體尖嘴倒油設計，在烹調時與清理時使用更方便，其材質在瓦斯爐或電磁爐皆可使用，原價1700元，台中大遠百特價950元。

▲台隆手創館鍋具促銷。（圖／台隆提供）

日本製IH木柄雪平鍋18公分
木質握把質感佳不易手滑，鍋體附400~1000ml刻度標示，無論想快速煮泡麵或湯品都很方便，兩側都有鍋嘴設計，方便將鍋內食材倒至容器內，原價1,390元，台中大遠百特價750元。

▲台隆手創館鍋具促銷。（圖／台隆提供）

台中新光三越　10／3～10／16
純白琺瑯燉煮雙耳鍋20公分
適合燉煮料理如燉肉或咖哩，外層有琺瑯加工，不易沾附食材氣味，並可應用在各種熱源，透明鍋蓋設計，可讓使用者隨時掌握調理狀況，玻璃表面材質不易殘留汙垢，方便清潔，原價1,400元，台中新光三越特價750元。

▲台隆手創館鍋具促銷。（圖／台隆提供）

鐵工房玉子燒鐵鍋
電磁爐、瓦斯爐都可加熱，鑄鐵材質導熱性佳、受熱均勻，全長38公分，高5.5公分，可一次做出全家人份量的玉子燒料理，原價1,000元，台中新光三越特價550元。

▲台隆手創館鍋具促銷。（圖／台隆提供）

關鍵字：

台隆手創館, 周年慶, 週年慶, 滿額贈, 台中, 百貨, 鍋物, 鍋子, , 居家
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