冷天吃鍋把握周慶　日本製時尚小鍋千元有找

記者蔡惠如／綜合報導

近期正式進入秋冬氣溫，鍋具類詢問度大增，台隆手創館針對中部百貨周年慶，推出精選鍋物促銷，單價不到千元就能在家煮暖呼呼的火鍋，還有日本製造的精美設計，冷天吃鍋搭配周年慶，溫暖划算剛剛好。

廣三SOGO 9／18～10／9

白色附蓋雙耳燉煮陶鍋

陶鍋材質不但能均勻受熱，也能縮短烹調時間，更可以有效保溫，透明鍋蓋設計，可方便掌握燉煮狀況，鍋把有特殊凹槽，讓使用者能擱放調理筷或湯勺，尺寸為24公分，適用2人與小家庭，原價1200元，廣三SOGO獨家價650元。

台中大遠百 9／26～10／16

日本製附網油炸鍋

輕巧尺寸隨時享用炸物，且不需耗費太多炸油，附有油炸網與鍋體尖嘴倒油設計，在烹調時與清理時使用更方便，其材質在瓦斯爐或電磁爐皆可使用，原價1700元，台中大遠百特價950元。

日本製IH木柄雪平鍋18公分

木質握把質感佳不易手滑，鍋體附400~1000ml刻度標示，無論想快速煮泡麵或湯品都很方便，兩側都有鍋嘴設計，方便將鍋內食材倒至容器內，原價1,390元，台中大遠百特價750元。

台中新光三越 10／3～10／16

純白琺瑯燉煮雙耳鍋20公分

適合燉煮料理如燉肉或咖哩，外層有琺瑯加工，不易沾附食材氣味，並可應用在各種熱源，透明鍋蓋設計，可讓使用者隨時掌握調理狀況，玻璃表面材質不易殘留汙垢，方便清潔，原價1,400元，台中新光三越特價750元。

鐵工房玉子燒鐵鍋

電磁爐、瓦斯爐都可加熱，鑄鐵材質導熱性佳、受熱均勻，全長38公分，高5.5公分，可一次做出全家人份量的玉子燒料理，原價1,000元，台中新光三越特價550元。