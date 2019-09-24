郭碧婷出道17年依舊仙氣不減！8個嚴格好習慣養出骨感體質

向佐跟郭碧婷相戀才 3 個月便訂婚，消息震驚娛樂圈！向佐明言郭碧婷是人生中一個不可錯過的人，她的魅力絕對非一般！想不到她的保養方法主要靠食療便可，懶人必學！

在 Instagram 查看這則貼文 郭碧婷BeaHayden（@bea.hayden）分享的貼文 於 PDT 2017 年 4月 月 7 日 上午 3:59 張貼

35 歲的郭碧婷是台灣演員和模特兒，擁有四份一的美國白人血統，她因拍攝《小時代》系列電影在中國成為人氣女星，隨即進軍廣告界，憑藉混血兒清新甜美的樣子，白滑無暇的肌膚，成為美妝廣告女王，更跟陳意涵、張鈞甯、張榕容，並稱 360 度零死角美人，甚至素顏比化妝的樣子更美。

身家百億的香港中國星集團主席向華強長子向佐跟郭碧婷邂逅於內地節目《最美的時光》，他們被組成 CP 後，竟然戲假戲情發展出愛火花。二人公開認愛後，不時成為傳媒焦點。

郭碧婷難得深得奶奶向太陳嵐的心，後者曾不停稱讚她是個好女孩，長得又漂亮，很適合當媳婦，更直言：「郭碧婷比較適合（向佐）！」似一早認定了這個兒媳婦！

日前向佐與父母飛來台灣設宴，外界已猜測可能來談親事。結果向佐成功求婚，據說訂婚鑽戒重達 5.03 卡，內部刻了向佐和郭碧婷的英文名，以及求婚年份：“Jacky Love Bea 2019”，相當有誠意！

向佐透露郭碧婷是他人生中不可錯過的人，注定要跟她廝守終老！能夠嫁入豪門，又深得未來奶奶歡心，郭碧婷可謂幸福又幸運，令人羨慕！

而最近郭碧婷的仙氣婚紗照也曝光啦～～是不是根本就是仙女本人～

其實，郭碧婷的烏黑秀髮和水潤肌膚更是令一眾女生趨之若鶩的條件，她的保養之道原來並不難，因為她自認懶人，覺得身體健康，自然不怕老得太快，所以只會靠運動和食療保持肌膚質素！

生酮飲食法

不說不知，原來郭碧婷偏向生酮飲食法。過敏體質的她飲食以蛋白質、蔬菜為主，澱粉會選擇地瓜，菜式簡單天然，膚質自然好！生酮飲食法能燃燒更多脂肪，樣子看來也纖瘦一點。

海帶湯

郭碧婷透露自己喜歡喝海帶湯，不僅具清熱解毒的功效，常吃能治療暗瘡和粉刺的反復發作，同時海帶具潤澤肌膚和抗衰老的功效，難怪郭碧婷的肌膚長期保持清爽白滑。

喝優酪乳

郭碧婷習慣每天喝優酪乳，讓益生菌清除腸內垃圾，排清毒素，對皮膚的新陳代謝自然更好！

隨身帶保濕噴霧

水潤的肌膚有利於吸收護膚品的養份。郭碧婷特別注重皮膚補水，所以每次在錄節目或者拍片時，她都回隨身攜帶保濕噴霧，方便隨時隨地補充臉部水份。

泡澡時順便敷面膜

看郭碧婷的社交平台，發現她很會省時省力護膚。例如在浸浴時順便敷面膜，能促進血液循環的同時，適當的熱力更容易發揮和吸收面膜的功效，美顏事半功倍。

下午四點後不吃甜食

除了靠飲食來幫助身體新陳代謝更好之外，也有一些飲食禁忌要注意，郭碧婷長期以來為了維持身材，下午四點後就不吃甜食，也不吃水果，這樣做能避免讓下半身變胖喔。

晚上不吃涼性蔬菜

另外郭碧婷晚上也不吃涼性的蔬菜，像是豆芽、空心菜、豆腐、芹菜和菠菜...等，這樣能避免讓身體太涼，而造成水腫。

不碰油炸食物

最後不要懷疑，女明星真的很少很少在吃油炸食物，郭碧婷也是一樣，就算吃油炸的也要把外面的皮剝掉，這樣才不會對身體造成不必要的高熱量，而且對肌膚也好喔。

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文／柯夢波丹 圖／INSTAGRAM@BEA.HAYDEN、COSMO HK、品牌提供、向太微博

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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