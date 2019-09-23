fb ig video ETtoday search mobile

米蘭時裝周／GUCCI壓軸大秀竟然停電　李聖經變學生妹美翻天

> >

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周的最後一天，GUCCI 2020春夏時裝大秀壓軸登場。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

米蘭時裝周的最後一天，GUCCI  2020春夏時裝大秀終於在全球矚目之下揭開序幕。模特兒們紛紛穿著白衣，從傳送帶上登場，中途更意外上演一齣停電戲碼，完美詮釋品牌此次跳脫規則的理念，也讓世界看到GUCCI 全新一面。

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／CFP）

創意總監Alessandro Michele將米蘭總部Gucci Hub打造成幾何空間，模特兒穿白衣踏上輸送帶打破規則。（圖／品牌提供、CFP）

GUCCI  2020春夏大秀，創意總監Alessandro Michele將米蘭總部Gucci Hub會場打造成為簡潔可移動的幾何空間。從燈光、音樂、背景都能看到他打破過往的決心，模特兒在開秀的紅色燈光中，踏著輸送帶現身，而後到了21套卻意外發生停電，原來一切都在Alessandro Michele的掌握中，「時尚可以打破規則，不被日常行為模式所規範。」

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲2020ss與品牌起飛的70年代呼應，高衩、深V、透視元素居多。（圖／品牌提供）

焦點回到服裝上，GUCCI  2020春夏系列中，復古基調卻也發生改變，與品牌起飛的70年代呼應，其中不乏高衩、深V、透視等細節，然而輪廓以及風格都重新塑造，懷舊且摩登。連身裙部分整體腰線提高，加入了鏤空或是亮片元素點綴，色彩上活潑大膽，在春夏中增添活力感。而男裝俐落的剪裁方式，三件式結構正式不少，細節處則搭配上紅綠色的GG經典Logo徽章拼布，獨特且更具奢華感，在低調中展現不受局限的魅力。

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GUCCI。（圖／CFP）

▲配件又以馬銜鍊元素、枕頭包成為本季亮點之一。（圖／品牌提供、CFP）

模特兒配件則戴上浮誇的墨鏡，刻意加粗的邊框結構、變色鏡片配上鏈條垂墜，營造濃厚復古氣息。馬銜鍊依舊大勢，一躍而上肩背包、後背包和涼鞋，仍然是本季亮點之一，而討論度極高的就屬枕頭包，枕頭造型添加了皮質背帶和馬銜鍊，瞬間價值翻倍。

本場亮點還有，前往看秀的嘉賓韓星李聖經以招牌學院風裝扮亮相，雖然整身包緊緊，不過將兩側長髮往後梳，露出精緻臉蛋，依舊迷死粉絲。

▲GUCCI。（圖／品牌提供）

▲韓星李聖經學院風裝扮現身GUCCI米蘭會場看秀。（圖／品牌提供）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

GUCCI, 米蘭, 時裝周, Alessandro Michele, 春夏, 時裝, 2020, 男裝, 女裝, 李聖經
fashion.net

熱門文章

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

試・開箱／GUCCI唇膏出了58色！米開理紅、玫瑰粉超美

香奈兒珠寶不對稱才美　彗星劃過耳際酷酷的

41歲孫芸芸熱褲搭涼鞋穿出少女感

倫敦時裝周／貝克漢全家高顏值看秀　哈珀穿「媽媽特製碎花裙」變成熟

吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾

林柏宏愛死花襯衫！誇海口ALLSAINTS每件都穿過　買到變VIP

倫敦時裝周／台灣設計師黃薇用「強迫症」驚艷全球

2020年Air Jordan開賣時間表！經典芝加哥、混血新色接連登場

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

他還愛你嗎？12星座男的變心徵兆　射手鬧失蹤、雙魚好哥們不單純

延長手機壽命比換iPhone 11更實際！6大壞習慣「從不關機」最致命

奧斯塔羅12星座一周運勢0923-0929　魔羯出差有意外之財、天秤桃花旺

小心越敷越老！避開5個致命錯誤，別讓「面膜」做白工 跟著做限醣飲食10大守則！成功率達八成，一週能瘦3公斤 蕭敬騰當婚禮歌手耳朵藏玄機　穿白西裝見證郭碧婷成為小向太 Nike受不了Air Jordan 1被炒到一雙10萬元　想用「提高定價」對抗轉賣商？ 水潤雙唇讓人想啾一口！美妝KOL推薦9款戀愛感唇膏，完整色號公開 日本瘋狂秒殺的18款泡麵　第一名濃郁「蝦味」打贏紅遍台灣的海膽口味 女孩們買過最後悔的5種商品　讓我們越過跌倒的前人聰明購物

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面