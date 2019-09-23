米蘭時裝周／GUCCI壓軸大秀竟然停電　李聖經變學生妹美翻天

▲米蘭時裝周的最後一天，GUCCI 2020春夏時裝大秀壓軸登場。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

米蘭時裝周的最後一天，GUCCI 2020春夏時裝大秀終於在全球矚目之下揭開序幕。模特兒們紛紛穿著白衣，從傳送帶上登場，中途更意外上演一齣停電戲碼，完美詮釋品牌此次跳脫規則的理念，也讓世界看到GUCCI 全新一面。

▲創意總監Alessandro Michele將米蘭總部Gucci Hub打造成幾何空間，模特兒穿白衣踏上輸送帶打破規則。（圖／品牌提供、CFP）



GUCCI 2020春夏大秀，創意總監Alessandro Michele將米蘭總部Gucci Hub會場打造成為簡潔可移動的幾何空間。從燈光、音樂、背景都能看到他打破過往的決心，模特兒在開秀的紅色燈光中，踏著輸送帶現身，而後到了21套卻意外發生停電，原來一切都在Alessandro Michele的掌握中，「時尚可以打破規則，不被日常行為模式所規範。」

▲2020ss與品牌起飛的70年代呼應，高衩、深V、透視元素居多。（圖／品牌提供）

焦點回到服裝上，GUCCI 2020春夏系列中，復古基調卻也發生改變，與品牌起飛的70年代呼應，其中不乏高衩、深V、透視等細節，然而輪廓以及風格都重新塑造，懷舊且摩登。連身裙部分整體腰線提高，加入了鏤空或是亮片元素點綴，色彩上活潑大膽，在春夏中增添活力感。而男裝俐落的剪裁方式，三件式結構正式不少，細節處則搭配上紅綠色的GG經典Logo徽章拼布，獨特且更具奢華感，在低調中展現不受局限的魅力。

▲配件又以馬銜鍊元素、枕頭包成為本季亮點之一。（圖／品牌提供、CFP）

模特兒配件則戴上浮誇的墨鏡，刻意加粗的邊框結構、變色鏡片配上鏈條垂墜，營造濃厚復古氣息。馬銜鍊依舊大勢，一躍而上肩背包、後背包和涼鞋，仍然是本季亮點之一，而討論度極高的就屬枕頭包，枕頭造型添加了皮質背帶和馬銜鍊，瞬間價值翻倍。

本場亮點還有，前往看秀的嘉賓韓星李聖經以招牌學院風裝扮亮相，雖然整身包緊緊，不過將兩側長髮往後梳，露出精緻臉蛋，依舊迷死粉絲。

▲韓星李聖經學院風裝扮現身GUCCI米蘭會場看秀。（圖／品牌提供）

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