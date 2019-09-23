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米蘭時裝周／木村光希米蘭首秀獻給FILA　露大長腿超模感爆棚

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▲FILA。（圖／品牌提供）

▲百年運動品牌FILA二度登上米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

第二次登上米蘭時裝周的運動品牌FILA，於22日秀出這回SS20春夏新品，更邀請到維密天使Yasmin Wijnaldum與年僅16歲的日本星二代木村光希（Kōki）一同走秀。同時，也是Kōki的米蘭時裝周處女秀，引起海內外媒體關注。

▲FILA。（圖／品牌提供）

▲FILA。（圖／品牌提供）

▲木村光希（Kōki）與荷蘭超模Yasmin上場走秀。（圖／品牌提供）

16歲的木村光希（Kōki）備受時尚圈寵愛，堪稱最強星二代，這回受邀為百年運動品牌FILA走秀，獻出米蘭時裝周處女秀。木村光希將瀏海往後梳，清淡妝容秀出清秀臉龐，穿著亮黃色立領夾克緩緩登場，一雙筆直美腿讓人難以忽視，一舉一動頗有超模風範，引發外界好評。維密天使Yasmin則是穿著白色緊身連衣裙，貼身剪裁大秀好身材，詮釋品牌此次的時尚效果。

▲FILA。（圖／品牌提供）

▲FILA。（圖／品牌提供）

▲FILA。（圖／品牌提供）

▲FILA。（圖／品牌提供）

▲FILA SS20以索爾迪尼為靈感，春夏單品尋找機能性與時尚的平衡。（圖／品牌提供）

焦點回到秀上，FILA SS20春夏單品以乾淨俐落的剪裁和中性風格為主，呼應品牌運動及時尚兼具的理念。由Antonino Ingrasciotta和Joseph Graesel搭擋主理，設計靈感來自於90年代被譽為「航海王」的索爾迪尼（Soldini），獨自穿越大西洋打破世界紀錄時所穿著的黃色夾克，延伸至海灘及衝浪帆船的運動穿搭。

▲FILA。（圖／品牌提供）

▲FILA。（圖／品牌提供）

▲FILA。（圖／品牌提供）

▲亮片、不對稱、oversized等創新元素都是這回的亮點之一。（圖／品牌提供）

色系方面十分亮眼，完美呈現春夏的活力感，納入黃色、沙色、霓虹以及銀色等多元色彩變化之外，當然還有最紅火的紅藍白品牌三原色。除此之外，BOX LOGO成為貫穿全系列的經典元素之一，在雙人設計搭擋的巧思之下加以解構創意，展現出滿版印花及誇大比例的設計變化。

秀上亮點也包括了典雅奢華的連衣裙、沙灘泳裝、霓虹運動套裝，完全打破過往運動服飾的刻板印象，融入亮片、不對稱、oversized等創新元素，使本季單品注入年輕活力。與此同時，FILA See Now Buy Now系列也將於10月1日全球販售，讓你在秀上看得到，也能買得到。

▲FILA 。（圖／品牌提供）

▲FILA 。（圖／品牌提供）

▲ See Now Buy Now系列將於10月1日全球販售。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

FILA, 運動, 米蘭, 時裝周, 木村光希, Kōki, 維密天使, Yasmin Wijnaldum
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