郭碧婷靠「婚紗女王」加持失利　蕾絲加立體大花太繁複

▲郭碧婷（左）與向佐在義大利舉辦婚禮，穿搭引起討論。（圖／翻攝向太微博，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女星郭碧婷與向華強的兒子向佐，日前在義大利卡布里舉辦浪漫婚禮，邀請天王級的蕭敬騰擔任婚禮歌手，雖然已時隔多日，但婚禮拍場與新娘造型討論的熱度不減，特別是郭碧婷的2套Vera Wang禮服樣式繁複，又戴上冠冕與大耳環，引起網友評論「不好看」、「宮廷復古風不適合她」。

▲郭碧婷穿VERA WANG 2020春夏婚紗出閣，蕾絲面料搭配肩上大朵立體玫瑰花顯得繁複。

紐約華裔設計師品牌VERA WANG，是許多新娘的夢幻品牌，設計師Vera Wang（王薇薇）享有「婚紗女王」封號，郭碧婷也穿上其設計，估計2套禮服價格逾百萬元。她與向佐交換誓詞時所穿的白紗出自甫亮相的2020春季新款，上半部以花朵圖紋蕾絲呈現，搭配下襬紗裙，肩上大朵莫蘭迪色立體花朵裝飾，向佐的手輕扶在她的左上臂上，讓人誤以為向佐也拿著捧花了。

▲晚宴郭碧婷換上VERA WANG金色高領刺繡禮服，搭配冠冕與大耳環，貴氣逼人。

郭碧婷於婚禮晚宴換上VERA WANG金色高領長袖刺繡禮服，配上冠冕與珍珠蝴蝶結大耳環，真的貴氣如公主，但裙子是輕盈的紗質，但焦點全集中在頭部，讓人有頭重腳輕之感，不少網友都認為她的飾品搭配「一言難盡」。