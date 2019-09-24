你的面膜敷對了嗎？5個小tips讓美肌效果更加倍　連侯佩岑都這樣做

▲可快速美肌的面膜人人愛，片狀、泥膜狀各有愛用者。(圖／翻攝IG@thanks_kim、@jelly_jilli)

編輯／Amanda

敷面膜可說是國民運動了，不管是保養新手或護膚控，片狀面膜或泥膜狀，一敷上美肌效果看得見。但對於面膜你真的懂怎麼敷嗎？敷面膜可不只拆開、貼上這麼簡單，其中還暗藏了5個讓面膜效果更翻倍的小撇步，愛敷臉、常敷臉的你一定要學起來！

1.痘痘復原後敷面膜

容易冒痘的人，請在痘痘減少、復原後，剩下痘疤時再敷面膜。一方面是避免在痘痘還處於發炎狀況時，敷面膜會刺激，另一方面這時候正好吸收，但要注意，敷的時間最好別超過10分鐘，避免再悶出痘痘。

▲敷臉前先擦上化妝水或精華，是連女星、美妝部落客都常用的小妙招。(圖／翻攝IG@goodal_official)



2.敷臉前先擦化妝水+精華



敷面膜前先擦一層化妝水應該是很多人習以為常的習慣了吧，但除了先用化妝水外，還可以先擦上小分子的精華液，為後續步驟打好吸收的基礎，讓面膜吸收效果更好，就連女星侯佩岑、韓國知名美妝部落客Pony也都這樣做。

3.生理期後一週敷



生理期過後一週，雌性激素分泌達到頂峰，而雌性激素分泌旺盛時，會使人體新陳代謝加快，是減肥的好時機，更是保養護膚的最佳黃金時期，趁這時候敷面膜，吸收好，效果也好。

4.調降冷氣或電風扇風速



敷面膜時，尤其是片狀面膜，最好先把冷氣或電風扇風速調小，並不要對著出風方向直吹，因為過大的風力會加速面膜水分吸乾，使得保養效果大打折扣。

▲可趁沐浴後毛孔張開狀態下敷臉，吸收效果會更好。(圖／翻攝陳庭妮IG)



5.洗澡後或先用熱毛巾溫熱臉

在遇到高溫時，臉上毛孔會張開，除了有助於清潔，保養吸收效果也更好，也因此，有些人會趁著洗澡、泡澡時順便敷面膜，但其實洗澡時浴室裡會有大量水氣，會使片狀面膜難以貼合肌膚，導致有些局部敷不到面膜，會讓效果大打折扣。

想讓敷臉效果更好，可在敷臉前先用沾了溫熱水的毛巾稍微貼在臉上，透過溫熱水汽幫助毛孔張開；或是在洗澡後30分鐘內敷，這時候毛孔還處於微張狀態、血液循環也很好，最有利於吸收面膜中的精華。

▲PS美美妍 水感修修保濕平衡面膜，7片/盒，NT$399。(圖／品牌提供)



來自韓國的PS美美妍，針對台灣女性生活習慣與肌膚困擾，運用有高滲透吸收功效的珍珠微導膜，打造出3款不修片美肌面膜。其中水感修修更添加益生菌複合物和PGA、神經醯胺、水解膠原蛋白，可強化肌膚保濕力，安定平衡肌膚。



▲提提研 淨透光感肌能面膜，33ml，NT$89。（圖／品牌提供）



提提研採用升級的配方、加量多達33ml的精華液、進化的布膜結構與剪裁完美打造首款高機能入門款面膜「肌能進化系列」，共有保濕、亮白、緊緻三款，兼顧淡化肌膚細紋。

▲RéVive 金緻導入嫩白面膜，75ml，NT$5,200。（圖／品牌提供）



以媲美頂級醫美速效抗老的保養功效而聞名的RéVive新推出「金緻導入嫩白面膜」，接觸肌膚瞬間由珍珠白色轉為光燦金色，以「ATP激活精萃」導入修護能量、煥發逆齡光采透亮美肌，藉由療癒溫感全面啟動更新循環，蘊藏勻嫩亮白、舒緩抗敏、再生修護、活化導入四大功效。

►面膜不只要敷對，還要挑對！



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App