埋線瘦身夯！中醫師：「5種人」不適合，搭配飲食運動效果更好

▲許多女生會利用飲食控制和中醫埋線來精雕身材。（圖／翻攝自IG/k__jenny）

記者曾怡嘉 / 台北報導

瘦身方式百百款，除了飲食控管和運動，也有不少女生選中醫穴位埋線，雖然這個瘦身方式行之有年，但還是許多人不了解其原理及相關限制，到底埋線是埋什麼？是否有其他該留意的地方，有請中醫師來親自解答。

中醫師蔡欣妤表示，所謂中醫穴位埋線即是將手術可吸收的羊腸線植進適合的穴道，讓穴位持續性的刺激和治療，適宜現今忙碌的人，除了用於瘦身雕塑外, 也可應用於內科、婦科和肌肉系統疾患。

▲埋線前需要注意，有些人並不適宜。（圖／翻攝自IG/k__jenny）

但要注意的是，有接觸性皮膚炎、蟹足腫、對羊腸線過敏、凝血功能低下及孕婦則不適宜使用中醫埋線；另外，若有甲狀線功能低下或多囊性卵巢患者，則需要先改善體質。

▲多攝取蔬果對健康有益。（圖／Unsplash）

埋線使用的羊腸線，持續作用於穴道以增加氣血循環和新陳代謝之外，也能助於刺激脂肪分解而有瘦身和局部線條雕塑的效果，另外還有特定穴位以幫助排便。

蔡欣妤醫師提醒埋線過程當中因為傷口很小，一般不太會有發炎現象，但為了預防傷口發炎，除了事前的消毒須做好之外，飲食需避免烤炸辣刺激性飲食、避免熬夜以及埋線後8至10小時該部位不可碰水、不運動。

▲減重要多管齊下，維持體態才能毫不費力。（圖／翻攝自IG/k__jenny）

進行埋線減重療程中，患者仍需遵照飲食的禁忌，如避免高脂、刺激性飲食以防止傷口發炎，即使減重成功後，飲食也需少油少鹽和少精緻澱粉，多攝取蔬菜高纖維食物及適量蛋白質，若無控制飲食經常大吃大喝，僅靠埋線其瘦身效果有限，搭配適當的飲食控制和運動，才是維持體態的正確方法。



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App