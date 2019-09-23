大學生野餐必備的「網美美食TOP 10」　壽司盤、提袋珍奶好吸晴

大學生吃飯聚餐實在是太習以為常，不如約一群同學來場野餐派對，準備網美野餐墊、野餐籃和野餐裝扮，就能一起在草地上開心度過愉快的下午！而野餐的靈魂美食，更是不能隨便準備，除了要可以多人分食、不易用髒手、還要外型能夠上的了檯面，現在COSMO Angel就推薦10款野餐必備人氣美食，平價的小點也能成為野餐主角！

艾瑪小姐 Emma’s hotdog

大學生野餐怎麼可以少掉好拍又可以飽足一頓的方便小點！這家專賣熱狗堡的《艾瑪小姐 Emma’s hotdog》，可是主打超多口味熱狗堡，超人氣的就屬花醬培根熱狗堡、很多起司熱狗堡、艾瑪肉醬熱狗堡這3款！好拍又好吃~野餐一定要帶上它！

■地址：台南市東區崇善路688號

福島壽司研究室

方便大家一人一口的壽司組合，絕對要想到可以多人分食的這間《福島壽司研究室》，壽司桶、壽司盤通通有，任妳挑選喜歡的口味，就整盤帶去野餐，超澎派還超好拍！

■地址：台南市東區林森路二段28號

■電話：(06)200-8555

飯飯堂

喜歡飯糰的一定要試試這一家！以沖繩飯糰為概念的這間《飯飯堂》，最適合食量大的學生們好好開吃。像是咖哩可樂餅握飯丸、鮮魚塔塔醬握飯丸和明太子握飯丸全都是超人氣口味，還有抹茶豆漿和沖繩黑糖豆漿可以嚐鮮喔！

■地址：台北市中山區遼寧街141號

■電話：(02) 2547-3812

Ivorish

日本最好吃的法式吐司《Ivorish》，不僅有著甜鹹口味可以挑選，沾附了滿滿蛋液後再上鐵板煎過的吐司，濃郁的蛋香超級誘人。帶上幾份去野餐，超好吃的法式吐司保證同學們搶著要！

■地址：台中市梧棲區台灣大道10段168號（台中三井outlet）

■電話：(04)2656-3122

八月堂

從南部紅到台北的八月堂可頌！已經超越一般可頌等級，不僅酥脆感十足，更棒的是不斷推陳出新，甜鹹口味都讓人叫好！不論想當正餐還是飯後甜點全都太適合！

■地址：台北市忠孝東路四段45號B1

■電話：(02)8773-5155

小飲涼茶美村店

每天限量開賣的隨手袋飲料，最適合野餐攜帶！附有提把和夾鏈袋的飲品，不論是同學感情好一起喝還是倒出來分裝，全都超方便！

■地址：台中市西區美村路一段81號

ZAC ZAG 一楽炸雞

野餐怎麼可以少掉炸物！尤其超人氣韓式炸雞絕對是首選~這間《ZAC ZAG 一楽炸雞》給你滿滿入味濃郁的炸雞套餐，讓妳可以方便帶去野餐，吃膩了甜食，來點肉食料理也不錯！

■地址：台北市大安區光復南路562號

■電話：(02) 2701-2462

美好年代-小美好

位於西門的《小美好》，販售的車輪餅口味眾多外，一定要買來帶去野餐的原因就是車輪餅上都會壓上一個"美"字，將它們擺放在野餐墊上，超級美！野餐不用花大錢，有這些外帶美食就超有氣氛！

■地址：台北市大安區大安路一段52巷23號

■電話：(02)2775-3393

krispy kreme

深受大人小孩喜愛的krispy kreme甜甜圈專賣店，一整盒的甜甜圈擺出來就是澎湃，多種口味的甜甜圈，直接買上一盒帶去野餐，太應景！

■地址：台北市信義區松壽路20號

■電話：(02) 2345-3798

Happiness Day 幸福的一天

完全不沾手的三明治太棒了！使用紙袋盛裝的這家三明治專賣店，配色超繽紛不說，好吃程度保證讓大家驚豔！大推藍莓乳酪厚牛嫩蛋三明治、酪梨時蔬嫩蛋三明治和招牌芋泥雙鹹蛋黃肉鬆三明治！

■地址：台北市松山區光復北路11巷91號

■電話：(02)2747-2047

文／柯夢波丹 圖／INSTAGRAM@YEAH__0713、EVALIN0326

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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