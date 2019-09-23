巴黎直播／賈靜雯嘟嘟嘴和秀智比可愛　DIOR秀9／24晚上8點半登場

▲DIOR的2020春夏大秀登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋／台北報導

2020春夏米蘭時裝周結束、巴黎時裝周開跑，DIOR將在台灣時間9月24日晚間8點30分登場，賈靜雯、韓星裴秀智都已經飛往當地準備看秀，想跟她們同步知道DIOR會端出什麼樣的新作，記得點回這裡看直播。

▲賈靜雯穿DIOR的2019秋冬系列服裝，在機場準備飛往巴黎。（圖／品牌提供）

賈靜雯22日晚間出發，在機場還輕輕嘟嘴相當可愛，她穿著2019秋冬系列的綠黑格紋批披肩外套，配上牛仔褲、帆布鞋，時髦又舒適，斜背著My ABCDior包款，背帶上裝飾著她的英文名字「ALYSSA」掛飾，充滿個人特色。

▲賈靜雯在機場穿搭的T恤、鞋及珠寶、腕錶。



秀智與DIOR關係即好，在機場穿著紅色愛心裝飾的針織衫配蓬紗裙，相當俏麗可愛，而且上了飛機她玩連拍，衣服還是同一套，可見不是穿一下就換掉，很有誠意。

▲秀智穿著DIOR針織衫，在機上玩連拍。（圖／翻攝秀智IG）

DIOR每一季都令人滿心期待，女裝創意總監Maria Grazia Chuiri喜歡從不同的藝術作品中找靈感、關心女性議題，2020春夏搶先曝光的預告影片中，見到的是綠意盎然的植物，DIOR與城市景觀規劃、植物學家Atelier Coloco合作，除了為大秀打造出一座包羅萬象的花園，也將關注環保，164棵在這場秀中用上的樹，會融入巴黎可長期發展的計畫中，讓綠色生命生生不息。

▲DIOR春夏秀邀請函上是美麗的植物。（圖／品牌提供）

▲DIOR的春夏秀預告，是綠意盎然的景色。（影／品牌提供）