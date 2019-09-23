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米蘭時裝周／謝金燕「胸前挖空」看MSGM　10年大秀致敬最愛的海洋

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▲MSGM。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周上，MSGM獻上了繽紛亮麗的2020春夏女裝系列。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

今年（2019）正式邁入十週年的MSGM ，於米蘭時裝周尾聲獻上了2020春夏女裝系列。創意總監Massimo Giorgetti在這回以繽紛的色彩貫穿整體，用熱愛的海洋致敬故鄉，頗有夏季青春感。同場「姐姐」謝金燕現身看秀，以性感中空裝揚名海外。

MSGM首次將伸展台移師花園舉行，創意總監Massimo Giorgetti表示，「十年大秀，每一套服裝都是純粹的MSGM，帶有從品牌創立至今一路跟隨的標誌性品牌字樣。」整體系列大量融入，印花、毛呢、紮染、蕾絲等趣味元素，每一個元素皆代表品牌DNA。

▲MSGM。（圖／品牌提供）

▲MSGM。（圖／品牌提供）

▲「姐姐」謝金燕，胸前大挖空現身MSGM 2020春夏女裝看秀。（圖／翻攝自謝金燕FB）

同場看秀的還有「姐姐」謝金燕，紮起高馬尾的她更顯幹練，穿著亮麗的紅色緊身上衣，腳踩亮面長褲霸氣亮相。而胸前挖空的愛心設計增添了可愛氣息，引起海內外媒體關注。

▲MSGM。（圖／品牌提供）

▲MSGM。（圖／品牌提供）

▲MSGM。（圖／品牌提供）

▲MSGM。（圖／品牌提供）

▲剪裁俐落的西裝外套與浪漫氣息的荷葉邊襯衫呈現對比。（圖／品牌提供）

焦點回到秀上，格紋毛呢大衣與西裝外套剪裁俐落，彰顯幹練感。單品中也不乏帶有浪漫氣息的荷葉邊襯衫。為了迎合春日氛圍，寬鬆版型的洋裝上印有模糊的花卉印花，而府綢斗篷上的特大玫瑰花猶如充滿生命力的秘密花園。

色塊塔夫綢替浪漫氛圍帶來全新的活力，其超大的荷葉邊與蝴蝶結表現十足的品牌精神。豐富多彩的棋盤格針織衫與針織裙如同發光的舞池。此外，招牌的紮染設計更為提升，兩條紮染寬直條落在棉質府綢洋裝上。

▲MSGM。（圖／品牌提供）

▲MSGM。（圖／品牌提供）

▲MSGM。（圖／品牌提供）

▲高跟鞋飾則以拉菲草或紮染蝴蝶結，配件融入海邊日常。（圖／品牌提供）

配件方面，創意總監Massimo Giorgetti為了致敬美籍藝術家Todd Bienvenu與自己熱愛的故鄉里米尼（Rimini, Italy），將海邊日常圖像印在包款，與襯衫相呼應。繽紛的色彩架構之下，明亮的抽象畫讓人眼前一亮。高跟鞋飾則以拉菲草或紮染蝴蝶結，隨著模特兒步伐翩翩起舞，明亮俐落的手提包搭配M字釦環，簡約之餘更顯時尚。

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關鍵字：

MSGM, 謝金燕, 米蘭, 時裝周, Massimo Giorgetti, 2020, 春夏, 男裝, 女裝
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