fb ig video ETtoday search mobile

63億元高級珠寶來襲　GRAFF巨鑽質量驚人

> >

 ▲GRAFF亞洲巡迴高級珠寶展首站抵達台北，展出63億元珍品。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

以巨鑽聞名的英國珠寶商GRAFF，近日展開亞洲巡迴高級珠寶展，首站今抵達台北，於BELLAVITA寶麗廣塲的專門店展出總價逾63億元台幣的的40件新作，媒體好奇哪一件作品身價最高，品牌一如既往不透露單價，但光端出16.88克拉祖母綠形切割濃彩粉紅鑽戒、5.25克拉枕形艷彩藍鑽戒、38.13克拉祖母綠形切割黃鑽戒等，質與量都驚人。

▲▼ GRAFF 。（圖／公關照）

▲李曉涵展示Inspired by Twombly系列多形切割黃鑽白鑽項鍊、耳環。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼ GRAFF 。（圖／公關照）

▲主鑽為D色無瑕25.03克拉祖母綠形切割鑽石吊墜的鑽石項鍊。

名模李曉涵率先展示受已故美國藝術家Cy Twombly啟發的Inspired by Twombly系列珠寶，鑲鑽的交叉項鍊線條如同畫家躍動筆觸，點綴3.11克拉與15.72克拉雷地恩形切割濃彩黃鑽；另一祖母綠形切割濃彩黃鑽戒的主石更重達38.13克拉。

▲▼ GRAFF 。（圖／公關照）

▲▼ GRAFF 。（圖／公關照）

▲16.88克拉祖母綠形切割濃彩粉紅鑽戒指（上），38.13克拉祖母綠形切割黃鑽和多形切割白鑽戒。

白鑽、彩鑽吸引收藏家外，GRAFF同時端出風格大器的紅、藍寶石、祖母綠大件作品，當中一件紅寶石鑽石項鍊展露靈動設計感，紅寶石串珠與梨形鑽石如流蘇垂墜而下，饒富女人味。

▲▼ GRAFF 。（圖／公關照）

▲串珠紅寶石和梨形鑽石流蘇項鍊，紅寶石共重103.11克拉，鑽石共重32.42克拉。

▲▼ GRAFF 。（圖／公關照）

▲廖奕琁佩戴風格大器的哥倫比亞祖母綠鑽石項鍊與耳環。

GRAFF腕錶設計也華麗爆表，首度展出GyroGRAFF Endangered Species陀飛輪月相錶系列中大象、犀牛與貓熊款，以鑽石馬賽克於面盤拼出立體動物圖案；女性珠寶錶則推出鑲嵌18.13克拉艷彩黃鑽的腕錶、Peony鑽石神秘錶，細緻且絕對閃亮。

▲▼ GRAFF 。（圖／公關照）

▲▼ GRAFF 。（圖／公關照）

▲GyroGRAFF Endangered Species大象面盤鑲鑽腕錶（上），艷彩黃鑽腕錶共鑲嵌18.13克拉鑽石。

關鍵字：

GRAFF, 鑽石, 黃鑽, 高級珠寶
fashion.net

熱門文章

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

試・開箱／GUCCI唇膏出了58色！米開理紅、玫瑰粉超美

香奈兒珠寶不對稱才美　彗星劃過耳際酷酷的

41歲孫芸芸熱褲搭涼鞋穿出少女感

倫敦時裝周／貝克漢全家高顏值看秀　哈珀穿「媽媽特製碎花裙」變成熟

吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾

林柏宏愛死花襯衫！誇海口ALLSAINTS每件都穿過　買到變VIP

倫敦時裝周／台灣設計師黃薇用「強迫症」驚艷全球

2020年Air Jordan開賣時間表！經典芝加哥、混血新色接連登場

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

郭碧婷靠「婚紗女王」加持失利　蕾絲加立體大花太繁複

孔曉振真性情　秀伯爵珠寶當眾照鏡子整理長髮

伯爵燦金綠洲珠寶迷倒紐約名媛　祖母綠耳掛超時髦

41歲孫芸芸熱褲搭涼鞋穿出少女感　出手大器兩色全包 迪麗熱巴根本仙女下凡　精緻臉蛋搭珍珠絕配 香奈兒珠寶不對稱才美　彗星劃過耳際酷酷的 郭碧婷穿35萬元透視禮服美腿全露　義大利拍婚紗愛台灣牌 林志玲爸爸代女兒收婚鞋　拱AKIRA再買一雙 蔡依林繫寶格麗腰包秒減齡　亦可肩背、手拎變貴婦包 辣模開18歲慶生趴　套性感馬甲致敬超模媽辛蒂克勞馥　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面