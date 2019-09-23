63億元高級珠寶來襲　GRAFF巨鑽質量驚人

▲GRAFF亞洲巡迴高級珠寶展首站抵達台北，展出63億元珍品。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

以巨鑽聞名的英國珠寶商GRAFF，近日展開亞洲巡迴高級珠寶展，首站今抵達台北，於BELLAVITA寶麗廣塲的專門店展出總價逾63億元台幣的的40件新作，媒體好奇哪一件作品身價最高，品牌一如既往不透露單價，但光端出16.88克拉祖母綠形切割濃彩粉紅鑽戒、5.25克拉枕形艷彩藍鑽戒、38.13克拉祖母綠形切割黃鑽戒等，質與量都驚人。

▲李曉涵展示Inspired by Twombly系列多形切割黃鑽白鑽項鍊、耳環。（圖／品牌提供，以下同）

▲主鑽為D色無瑕25.03克拉祖母綠形切割鑽石吊墜的鑽石項鍊。

名模李曉涵率先展示受已故美國藝術家Cy Twombly啟發的Inspired by Twombly系列珠寶，鑲鑽的交叉項鍊線條如同畫家躍動筆觸，點綴3.11克拉與15.72克拉雷地恩形切割濃彩黃鑽；另一祖母綠形切割濃彩黃鑽戒的主石更重達38.13克拉。

▲16.88克拉祖母綠形切割濃彩粉紅鑽戒指（上），38.13克拉祖母綠形切割黃鑽和多形切割白鑽戒。

白鑽、彩鑽吸引收藏家外，GRAFF同時端出風格大器的紅、藍寶石、祖母綠大件作品，當中一件紅寶石鑽石項鍊展露靈動設計感，紅寶石串珠與梨形鑽石如流蘇垂墜而下，饒富女人味。

▲串珠紅寶石和梨形鑽石流蘇項鍊，紅寶石共重103.11克拉，鑽石共重32.42克拉。

▲廖奕琁佩戴風格大器的哥倫比亞祖母綠鑽石項鍊與耳環。

GRAFF腕錶設計也華麗爆表，首度展出GyroGRAFF Endangered Species陀飛輪月相錶系列中大象、犀牛與貓熊款，以鑽石馬賽克於面盤拼出立體動物圖案；女性珠寶錶則推出鑲嵌18.13克拉艷彩黃鑽的腕錶、Peony鑽石神秘錶，細緻且絕對閃亮。

▲GyroGRAFF Endangered Species大象面盤鑲鑽腕錶（上），艷彩黃鑽腕錶共鑲嵌18.13克拉鑽石。