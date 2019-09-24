一戀愛就失蹤！雙魚不意外、天秤暗著來　重色輕友星座TOP3

▲有些人一談戀愛就撩下去，家人和朋友都瞬間隱形。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

你身邊有沒有一種朋友，單身時很好鬥陣，只要一交了男女朋友，人就像失蹤一樣，想約到他還得靠運氣。雖說重色輕友，但從另一方面來看他們夠勇敢，願意為愛的人放棄一切，即便是知道這樣不好，他仍然深信愛情。以下這3個星座，只要戀愛都以另一半為重。

第1名 雙魚座

很多人都說雙魚座很浪漫，說穿了他們就是為了愛而生。即便隨著年齡增長，也不見他們對愛情抱持務實的心，每次戀愛都撩下去愛，完全不管後果。喜歡兩人世界，愛到深處可以包容對方缺點，一愛上就容易失去理智。通常失戀後的復原期會很長，需要理性派朋友拉他一把。

第2名 巨蟹座

巨蟹座愛唸又愛做，能為另一半付出，讓他覺得人生變得圓滿。看似理性，只要一愛上就會不計較付出，總把自己感受放在最後，談起戀愛比較偏壓抑。他願意放棄自己的夢想或成就，只要能把另一半照顧得好好，就會覺得很幸福。

第3名 天秤座

朋友超多的天秤，重視愛情的程度跌破眾人眼鏡，在外雖然很多朋友也善於交際，但內心深處總有位置留給另一半，只有在他最熟悉的人面前才能做真正的自己，偶爾也會有點小任性，他很珍惜對他照單全收的他，不知不覺之下，讓朋友發現天秤變得不一樣，所以被歸類為重色輕友那方。

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