鄧紫棋激推「七水修復法」　直言試了肌膚狀態變超好

▲鄧紫棋對保養很有一套，肌膚近看幾乎看不到毛孔。（圖／翻攝自鄧紫棋FB、小紅書，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

鄧紫棋的好肌膚有目共睹，私下她對於保養也很有研究精神，日前她在《小紅書》分享最近嘗試「七水修復法」，肌膚狀態變超好，雖然要反覆上七層化妝水很費工，但仍建議大家抽時間來試試看。

▲肌膚充滿水分，不僅能讓底妝好上，也會非常服貼。

所謂的七水就是把化妝水敷在臉上七次，因為要敷上七層所以更要確保化妝水成分是否溫和不刺激，挑選不含酒精、香料和防腐劑為大原則，這樣連孕婦和敏感肌都能安心使用。



步驟1：洗完臉之後，用化妝水浸濕化妝棉，沿著肌膚紋理輕輕擦拭，進行清潔。

步驟2：再沾取一次化妝棉順著肌膚紋理擦拭，在整頓肌膚一次。

▲化妝水的成分選擇很重要。

步驟3：倒適量化妝水於掌心，雙手輕壓臉部，進行初級補水。

步驟4~6：重複步驟3，搭配雙手輕壓臉部，讓肌膚角質層吸飽更多水分，反覆3次。

▲剛冒的痘痘和痘疤也能靠濕敷舒緩。

步驟7：把預先放進冰箱的化妝棉取出，以化妝水浸濕，敷在臉上、額頭、下巴和脖子等部位。

接著就可以擦上精華液和乳霜，雖然聽起來需要很多繁複步驟，但是親身體驗後真的覺得很值得花這時間。

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