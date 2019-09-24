掌握換季保養關鍵　敏弱肌也不鬧脾氣！依季節使用不同質地護膚品

▲現代人肌膚受到外在環境和生活習慣影響，肌膚越來越脆弱。(圖／翻攝IG@jelly_jilli、@miyoshi.aa)



記者張毓容／台北報導

現代女性頻繁上妝卸妝，加上日益嚴重的空污、紫外線威脅，和壓力大、熬夜、作息不正常等生活習慣影響下，許多人皮膚狀態變得越來越脆弱不穩，一到換季時就容易出現各種肌膚問題，甚至變成敏弱性肌膚，讓換季保養在近幾年來越來越受到重視。而針對如何維持肌膚健康，並改善換季時的敏弱現象，皮膚科醫師林亮辰揭秘換季保養最重要的關鍵：不同季節，使用不同質地保養品。

▲很多人一到換季，肌膚就容易乾癢、發紅。(圖／翻攝IG@miyoshi.aa)



綜觀敏弱性肌膚，一到換季時，便容易有乾癢、發紅狀況，氣候環境變遷加上錯誤保養方式等原因，導致皮脂膜變薄及角質層受損。林醫師對此表示，台灣四季氣溫的變化明顯，肌膚含水量大量流失，導致肌膚經常處於乾澀狀態，甚至出現細紋、脫皮、敏弱等情況，因此如何選擇能夠達到保濕，又能改善敏弱現象、維持肌膚健康的保養品，就成為所有愛美人士最大的課題。

▲皮膚科醫師建議，依照季節氣候不同，保養品的質地要跟著變換。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial)



季節變化時，氣候的不同會對肌膚產生不同問題，例如：春天季節轉換會有臉部發癢等敏弱現象；夏天到來時，臉上油脂分泌旺盛；秋天忽冷忽熱，皮膚容易產生敏弱乾燥現象；冬天來到，肌膚容易乾燥不適。對此，林亮辰醫師建議，不同季節，應使用不同質地、且成分單純簡單的保養品，幫助穩定肌膚狀態，讓肌膚不再一碰到換季就開始鬧脾氣，一年四季都能擁有健康美肌。

1.肌膚容易敏弱、乾燥脫皮的春天：選擇精華乳，能有效舒緩敏弱肌膚，幫助減緩乾燥肌膚問題。

2.夏天悶熱，臉上油光滿面：選擇無油乳液，能提升肌膚保濕度，減輕皮膚負擔，避免因水分散失，導致肌膚乾澀。

3.天氣忽冷忽熱，肌膚易敏弱、乾燥的秋天：選擇保濕乳能夠水潤肌膚，減少皮膚乾澀、緊繃感。

4.氣溫驟降的冬天，肌膚水分流失情況加重：建議選擇滋潤乳霜，增加肌膚修復力，改善細紋及皺紋，使肌膚緊緻、光滑。

►換季了，面膜也要跟著調整！

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