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最容易閃婚的4大星座！天秤懶得做抉擇、牡羊不管問題先結再說

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編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash

對許多人而言，結婚是大事，要慢慢觀察另一半，慢慢確認彼此心意、適不適合，才願意邁向婚姻，但也有一些人崇尚速戰速決，只要雙方相愛、認定彼此，就想快點結為伴侶，立刻結婚。像是以下這4個星座，閃婚的機率非常高，有人是覺得沒什麼是愛克服不了的，有人是遇到喜歡的就想趕快霸佔。

▲最容易閃婚4星座！天秤懶得抉擇。（圖／翻攝pexels）

Top 4：牡羊座

直來直往、大咧咧的牡羊座，他們熱情又衝動的天性也充分展現在愛情方面，喜歡就是喜歡，不管另一半的外在條件怎麼樣，也不會去擔心以後可能會有的摩擦或相處的難易，在他們一根腸子通到底的思考裡只會覺得，反正對象是你就好，其他事情都可以再想辦法解決，所以閃婚沒有什麼不可以。

▲最容易閃婚4星座！天秤懶得抉擇。（圖／翻攝pexels）

Top 3：獅子座

對於喜歡掌握情況、處於領導地位的獅子座來說，在感情上也是霸氣滿滿，他們會全心全意的投入，也會大方展現自己的喜愛，更喜歡被人依靠的感覺，所以要是遇到很喜歡的人，他們內心就會覺得一定要抓好抓牢，而最好的方式就是直接訂下來，用婚姻來霸住另一半，讓全世界都知道他是我的人。

▲最容易閃婚4星座！天秤懶得抉擇。（圖／翻攝pexels）

Top 2：天秤座

有選擇障礙、糾結第一名的天秤座，為何會有這麼高的閃婚可能？其實就是因為他們連結婚對象都懶得選，而且也選不出來！對他們而言，挑來挑去、對象太多會無法抉擇，想太多也好累人，既然都遇到喜歡的人，相處後感覺也很不錯，那就結吧！

▲最容易閃婚4星座！天秤懶得抉擇。（圖／翻攝pexels）

Top 1：射手座

天性樂觀、對人生充滿理想，又一向無拘無束的射手座，對待感情也是很隨心所欲，全憑心意。沒有感覺的時候就是漠不關心，溜得比誰都快，但一旦很喜歡的話，就是熱情如火，怎樣都可以，加上是行動派特質使然，想做的事就要馬上付諸執行，所以很容易在感情濃烈之時，一個衝動下就結婚了。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 結婚, 閃婚
fashion.net

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