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潮流迷荷包顧好！　富藝斯辦潮鞋展、網上專拍勾人

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▲▼富藝斯 。（圖／公關照）

▲2016年的Dave White x Nike Air Max 95 Rabbit and Fox鞋。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

潮鞋、潮物有多夯，從國際拍賣行單獨規劃專拍就知道熱度不可擋，富藝斯（PHILLIPS）將於10月為潮流愛好者推出「Tongue + Chic」運動鞋展與「24/7」潮流藝術網上拍賣，集合聯名球鞋、街頭藝術、公仔、潮牌商品、動漫卡通等各種潮流元素，不僅創造話題，也吸引新客。

▲▼富藝斯 。（圖／公關照）

▲▼富藝斯 。（圖／公關照）

▲2017年KAWS x Air Jordan IV Retro（上），2010年Damien Hirst x Converse帆布鞋。

富藝斯繼今年3月在台北舉辦免費參觀的班克斯作品展覽後，獲得廣大迴響，繼續為時尚潮人籌畫展覽，將於10月9日至25日於香港中環藝術空間舉辦「Tongue + Chic」運動鞋展，展出當代藝術家KAWS、Damien Hirst、村上隆、 嘻哈音樂家Swizz Beatz等創作的運動潮鞋，部分來自創作者的珍藏，每款均是獨一無二，只展不賣。

▲▼富藝斯 。（圖／公關照）

▲富藝斯將於10月9日至18日舉辦首場網上拍賣「24/7」的精選拍，包括Supreme箱與KAWS公仔。

非賣的運動鞋勾得人心癢癢，富藝斯10月9日至18日舉辦網上拍賣「24/7」呼應這場潮流盛事，也滿足潮人尋寶的願望。拍品涵蓋超過70組藝術潮物，當中130件來自一位亞洲私人藏家的Supreme商品，以及近期熱門的KAWS公仔、藝術家村上隆、奈良美智、五木田智央、和空山基等人的畫作。

▲▼富藝斯 。（圖／公關照）

▲Supreme海灘組也在網上拍賣行列，估價約160,000元起。

▲▼富藝斯 。（圖／公關照）

▲KAWS皮諾丘與吉米小蟋蟀，估價約120,000元起。

關鍵字：

富藝斯, Phillips, KAWS, Supreme
fashion.net

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