巴黎時裝周／張鈞甯、歐陽娜娜比帥　Rosé放送「螞蟻腰」最有誠意

▲巴黎時裝周即將正式登場，明星全都飛抵巴黎預備備。（圖／品牌提供、翻攝ROSE IG）



記者張妤瑄／巴黎報導

巴黎時裝周將於24日正式登場，頭一晚重頭戲就是SAINT LAURENT大秀，為此台灣女星張鈞甯、歐陽娜娜、南韓女星Rosé（朴彩英）都已飛抵巴黎預備備。張鈞甯、歐陽娜娜兩人不約而同選擇酷勁造型登場，Rosé則在駝色大衣內「中空」，螞蟻腰十分吸睛，火辣模樣很養眼。

人氣飛漲的張鈞甯，戴上黑色墨鏡一臉酷樣現身機場，生人勿近的氣場，靠撲克臉拉近與時尚圈的距離。觀察她這身造型，2019秋冬系列的金銀線格紋開襟大衣，搭配黑底金屬色系的海報T-Shirt與洗舊牛仔褲，一身勁裝強勢登場，配合她的身高搭配大號NIKI包款，簡直帥翻天。

▲張鈞甯灰色西裝造型酷斃了。（圖／品牌提供）



▲張鈞甯到巴黎後，跟巨星茱莉安摩爾（Julianne Moore）會合，超強「配件」讓人驚喜。（圖／翻攝歐張鈞甯微博）



再轉頭看看歐陽娜娜的巴黎街拍照，除了黑白錯視感條紋夾克外，一身勁裝幾乎與張鈞甯撞衫，縱使也贏來「帥翻天」、「美娜」的稱讚，但不免讓人心想，原來拿到SAINT LAURENT進場秀票的資格，就是這一身「標配」，黑墨鏡、NIKI包、黑褲，帥就對味。

▲歐陽娜娜與張鈞甯的穿搭，簡直是一個模子刻出來的，但長髮上的「CALL ME」髮夾很吸睛。（圖／翻攝歐陽娜娜、歐陽娜娜工作室微博）



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不過回頭看看南韓BALCKPINK成員Rosé，則相當有誠意，雖然南韓天氣漸涼，她都必須穿起厚重的駝色大衣出發，還是在大衣內露出大半截美腰，在漸涼秋日裡加點辣椒，讓人看了都暖了！

▲ROSE很夠意思，直接露出整截螞蟻腰，性感的不得了。（圖／翻攝ROSE IG）