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RICHARD MILLE打造「冰人」限量錶　輕盈堅固戴上賽道飆風

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▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲Kimi Räikkönen佩戴RICHARD MILLE為他打造的同名雙秒追針陀飛輪計時碼錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

瑞士名錶RICHARD MILLE從2018年起與Alfa Romeo Racing 車隊正式締結成為合作夥伴，著名F1一級方程式賽車好手「冰人」Kimi Räikkönen也在同年加入Alfa Romeo Racing 車隊，因此與RICHARD MILLE結緣，品牌特別為他打造RM 50-04 Kimi Räikkönen陀飛輪雙秒追針計時碼錶，日前於F1新加坡大獎賽正式發表，他盛讚RICHARD MILLE「有膽識、有技術實力，最重要的是有趣」，讓他自豪地將此錶款戴上賽場。

▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲Kimi Räikkönen於發表會上笑談與RICHARD MILLE的緣分。

39歲的Kimi Räikkönen在過去18年賽車生涯中，戰績彪炳，103次登上領獎台、奪得21次冠軍，已是芬蘭國內獲獎最多的F1賽車手，他甚至打破常規，挑戰世界拉力錦標賽（WRC）與美國納斯卡車賽（NASCAR），勇於挑戰的精神與RICHARD MILLE不謀而合。

▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE從去年起正式成為Alfa Romeo Racing車隊的合作夥伴。

於是RICHARD MILLE攜手這位品牌摯友，推出RM 50-04 Kimi Räikkönen陀飛輪雙秒追針計時碼錶，這枚RM 50-04複雜機芯以五級鈦合金和碳纖維TPT®材質打造而成，零件多達700個以上，但重量僅7公克；錶殼則以石英TPT®和碳纖維TPT®製成招牌「夾心」式結構，堅固而輕盈，內外都減量的設計，讓Kimi Räikkönen戴上一整天也毫無負擔。

▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RM 50-04 Kimi Räikkönen雙秒追针陀飛輪計時碼錶全球限量30只。

錶款細節則反映Alfa Romeo Racing車隊元素，主色調紅與白，呼應Alfa Romeo Racing車隊2019賽季新款賽車C38上的代表色，而面盤左下方裝飾有「KIMI」字樣，以及他的比賽車號「7」，點出「冰人」Kimi Räikkönen的符碼，全球限量30只。

▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲錶背可欣賞由多達700個以上零件組成的複雜機芯，重量卻僅有7公克。

關鍵字：

RICHARD MILLE, 冰人, Kimi Räikkönen
fashion.net

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