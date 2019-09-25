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韓網票選最高的「長捲髮範本」TOP 5　IU羊毛捲可攻可萌　朴敏英捲度最仙

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春夏流行的各種短髮、中長髮，快一起看看不退流行的「長髮範本」，最近南韓髮型師就公開了韓網票選的韓星長髮範本，微捲大波浪、個性直長髮，一起看看不同韓星的長髮範本吧！

＃韓星長髮範本1：IU的可攻可萌羊毛捲長髮

《德魯納酒店》中IU時而霸氣、時而可愛任性，一頭長髮也是美出新高度！配合劇中的時尚秀服，直髮或捲髮都有不同感覺。

▲韓網長髮範本。（圖／美人圈）

在劇中也有不同的編髮造型，讓整個長髮髮型更有造型感！

▲韓網長髮範本。（圖／美人圈）

＃韓星長髮範本2：雪炫的女人味波浪捲長髮

雪炫從出道以來幾乎一直維持長髮造型，微捲的波浪捲長髮讓她看起來非常嫵媚，有種小女人的性感，大旁分的長瀏海更是修飾臉型的重點，讓臉型看起來更勻稱。

▲韓網長髮範本。（圖／美人圈）

＃韓星長髮範本3：Jennie的古靈精怪個性長髮

Jennie其實不管捲髮或直髮，都有種古靈精怪的感覺，加上獨特的貓眼、五官，讓她看起來非常有個性感！

▲韓網長髮範本。（圖／美人圈）

Jennie之前也有分享過自己短髮的照片，雖然是假髮，但整體氛圍還是差很多！Jennie短髮還是一樣有種古靈精怪的感覺呢！

▲韓網長髮範本。（圖／美人圈）

＃韓星長髮範本4：秀智的隨性女神捲長髮

秀智的捲髮捲度非常鬆，有捲好像沒捲一樣、非常隨性慵懶，加上一頭長髮讓她非常有女人味！

▲韓網長髮範本。（圖／美人圈）

＃韓星長髮範本5：朴敏英的嫵媚微捲長髮

說到長髮範本、絕不會漏掉朴敏英！比起剛剛秀智的捲度，朴敏英歐妮多剪了一點層次，捲度也更明顯，這種層次剪還可以偷偷修飾臉型，完全就是女神髮型！

▲韓網長髮範本。（圖／美人圈）

蓬鬆、自然的捲度非常有女人味，之前拍雜誌畫報也是美得像仙女！

▲韓網長髮範本。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@dlwlrma、@fullmoon.long、@sh_9513、@jennierubyjane、@blackpinkofficial、@skuukzky、@rachel_mypark

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。
 

關鍵字：

髮型, 長髮範本, 韓星, 捲髮
fashion.net

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