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準備掃貨！午後紅茶推出全台限量「寶特瓶維尼」　小豬、跳跳虎也超萌

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編輯／JJ　圖／翻攝自KIRIN 午後の紅茶（Taiwan）FB粉絲專頁、網友提供

午後の紅茶先前就曾經推出過迪士尼系列的「寶特瓶玩偶」，像是米奇米妮、奇奇與蒂蒂都大受歡迎，這次再推出「小熊維尼系列」，總共有三個角色：維尼、跳跳虎和小豬！維尼臉上擦上了紅潤的腮紅，塞在寶特瓶裡的模樣可愛得讓人融化，快去收集全套，和小熊維尼朋友們來場下午茶約會～

▲午後的紅茶 維尼玩偶。（圖／翻攝自KIRIN 午後の紅茶（Taiwan）FB粉絲專頁）

「維尼寶特瓶玩偶」系列預計將於9／25販售至10／22 ，在7-ELEVEN 獨家開賣，全台僅限量五萬組！

維尼限定組：午後無糖紅茶＊3瓶NT＄199、小豬限定組：午後奶茶＊3瓶NT＄199、午後指定飲品任3瓶（原味紅茶／檸檬紅茶）＋跳跳虎NT＄199。

PS：商品到貨狀況每家商店可能不同，提醒喜歡的朋友可以先去詢問看看喔！

▲午後的紅茶 維尼玩偶。（圖／翻攝自KIRIN 午後の紅茶（Taiwan）FB粉絲專頁）

▲午後的紅茶 維尼玩偶。（圖／翻攝自KIRIN 午後の紅茶（Taiwan）FB粉絲專頁）

午後の紅茶系列飲料大約一瓶39～45元的價格，購買三瓶還贈送一隻精美可愛的維尼玩偶吊飾，算下來其實相當划算～想要購入的朋友們記得盡早去買，就以往的經驗來說瘋搶掃貨的速度非常驚人，晚了一點可能就會來不及了喔！

▲午後的紅茶 維尼玩偶。（圖／翻攝自KIRIN 午後の紅茶（Taiwan）FB粉絲專頁）

▲午後的紅茶 維尼玩偶。（圖／翻攝自KIRIN 午後の紅茶（Taiwan）FB粉絲專頁）

▲午後的紅茶 維尼玩偶。（圖／翻攝自KIRIN 午後の紅茶（Taiwan）FB粉絲專頁）

小熊維尼一直以來都是各界的熱門聯名對象，在日本相當受歡迎的「IRIS小熊維尼生切麻糬」，現在在台灣的家樂福也可買到！白嫩的麻糬上印著小熊維尼卡通中角色們的圖案，只要將麻糬放進烤箱加熱幾分鐘，膨脹之後就能夠吃到外酥內軟的口感，搭配煉乳以及上頭超Q的維尼，吃起來超幸福～

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關鍵字：

小熊維尼, 午後的紅茶, 午後の紅茶, 寶特瓶玩偶, 維尼, 小豬, 跳跳虎
fashion.net

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