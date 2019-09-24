Facebook變身時尚達人？將推出「AI助理」教你聰明穿搭

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穿衣哲學是一門很難修的課程，除了要找到適合自己的風格以外，還要能掌握每一件單品的特性才能搭得好看，不過，對於懶得打理的朋友來說，一定會希望有專人替自己配好衣服，如今這個願望Facebook即將幫各位完成，因為名為「Fashion ++」的AI智能App正在著手開發中。

▲穿衣哲學是一門很難修的課程，所以大家希望有專人替自己配好衣服。（圖／翻攝自IG@dior）

由Facebook開發的「Fashion ++」AI智能App，是一個透過時尚圖片學習穿搭後，加以推薦搭配的App。其中，AI會提供穿搭建議與改善方法，像是「上衣塞進褲頭」、「捲袖子」、「更換褲子」等，使其更加時尚。

▲Facebook開發的「Fashion ++」AI智能App，能夠提供穿搭建議與改善方法。（圖／翻攝自Facebook AI）

然而，Facebook表示：「Fashion ++不僅能提供時尚建議，因為App還帶給服裝設計師新的想法，進而創造全新外觀」，目前「Fashion ++」AI智能App的設計尚未完成，所以正式推出的時間，還有待日後官方確認。

此外，白俄羅斯新創公司Wannaby於今年1月發表的AR（擴增實境）試鞋App，也吸引了國際精品Gucci與之合作，不過，目前只能試穿Ace系列的運動鞋，並且僅開放iOS系統的用戶使用，有興趣的朋友都可以玩玩看喔！

▲Gucci推出的AR試鞋App。（圖／品牌提供）

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