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蜘蛛女開大絕「胸型全透視」！坎達兒珍娜魚尾裙拼場　網：她完勝

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▲艾美獎。（圖／翻攝自IG）

▲蜘蛛女Zendaya穿著透視裝出席艾美獎驚艷全球。（圖／翻攝自IG@Zendaya）

記者鮑璿安／台北報導

第71屆艾美獎（71st Annual Primetime Emmy Awards）於23日隆重登場，現場眾星雲集，蜘蛛女Zendaya（贊達亞科爾曼）穿著透視禮服宛如美人魚一般現身，露出完美胸型和長腿驚艷全球。同場還有超模Kendall Jenner（坎達兒珍娜），以魚尾裙拼場，紅毯廝殺相當激烈。

▲艾美獎。（圖／翻攝自IG）

▲艾美獎。（圖／翻攝自IG）

▲艾美獎。（圖／翻攝自IG）

▲贊達亞科爾曼裸色馬甲與緞面禮服完美結合，溫柔與率性兼具。（圖／翻攝自IG@Zendaya）

Zendaya（贊達亞科爾曼）在今年（2019）出演《蜘蛛人：返校日》（Spider-Man: Homecoming）被大眾熟知，健康的小麥膚色以及姣好身材備受粉絲喜愛。此次出席艾美獎，贊達亞一頭深棕色波浪捲髮，襯托出浪漫氣息，選擇 VERA WANG綠色緞面訂製裙亮相。

裙子的剪裁十分俐落，裸色馬甲保有贊達亞的率性風格，平口設計完美展現她纖細的肩頸線條，在帥氣和柔美中取得平衡。目光移至下方，獨特的抓皺和流暢的緞面禮服，讓贊達亞宛如美人魚一般，大長腿再次得到全球粉絲認可。

▲Kendall Jenner 。（圖／路透）

▲艾美獎。（圖／翻攝自IG）

▲坎達兒珍娜又染回熟悉黑髮以魚尾裙亮相。（圖／翻攝自IG@kendalljenner、路透）

同場以美人魚造型拼場的還有超模坎達兒珍娜，才剛從FENDI 2020春夏米蘭時裝周歸來的她，又染回了熟悉黑髮，穿上最新的 RICHARD QUINN 2020春夏印花洋裝，柔美之中又搭配了黑色橡膠高領，拉回超模的霸氣風範，而浪漫的魚尾裙剪裁收尾，不論是正面或是反面，在每個角度上都養眼。不過照片曝光之後也引起網友評論，「很美但輸給蜘蛛女了」、「贊達亞真的開大絕」、「蜘蛛女身材太猛。」

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

艾美獎, kendalljenner, 坎達兒珍娜, Zendaya, 贊達亞科爾曼, VERA WANG, RICHARD QUINN
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