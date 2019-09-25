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懶人必學韓妞每日10分鐘瘦身操　大腿內外側、臀肚肉一周有感

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想要瘦身但又沒時間，或是很容易因為沒辦法堅持而放棄運動嗎？沒關係！因為今天就帶來韓妞們超愛的一款「懶人瘦全身運動」，只要每天晚上做十分鐘，就可以達到高強度鍛鍊效果，動作也非常簡單～想要輕鬆瘦的女孩就一起看下去！

▲韓妞瘦身運動。（圖／美人圈）

STEP 1：寬距深蹲＋蜘蛛俠棒式

▲韓妞瘦身運動。（圖／美人圈）

這一組動作結合了寬距深蹲跟蜘蛛俠棒式的動作～一開始先使用站立姿勢，接著彎腰、雙手掌心平貼地面，結合下半身做寬距深蹲的動作。這裡要注意，雙腳打開程度要比肩膀寬度稍寬，背部要打直、肩胛骨不可突出！

▲韓妞瘦身運動。（圖／美人圈）

接著將雙腳分別往後踩，做出棒式的基本動作～收回雙腳時要注意，一樣要打開到原位（比肩寬）～這樣不僅可以訓練到大腿外側最難瘦的那塊肉，還能鍛鍊核心！

STEP 2：側腰伸展

▲韓妞瘦身運動。（圖／美人圈）

這一步很簡單～在做完蜘蛛俠棒式後選擇其中一邊側腰伸展即可～雖然這一步看起來很簡單，但有幾個小地方需要注意！做伸展時記得腰部、臀部都需要是發力的，並與地面呈垂直，不要駝背、或是放鬆臀部肌肉唷～做完其中一邊後將手放下直接接續 STEP 3 的動作，直到下一次重複做這整套運動時再換邊伸展！

STEP 3：後弓步

▲韓妞瘦身運動。（圖／美人圈）

如果剛剛 STEP 2 選擇向右伸展，這時就伸出反邊腳—左腳，往後進行後弓步的動作（前腳弓步，後腳以腳尖踮地，後腿微彎）～做這一步時雙手記得要握拳，向前方平行伸直，接著再收回雙臂和左腳即可～不過收回時記得要將重量集中在右臀，這樣才能讓鍛鍊到臀部下方的贅肉！另一邊也以同樣的方式訓練即可～

附上影片版教學↓↓↓

文／美人圈　圖／翻攝自IG@kxxgsu、@park_younsoo

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 運動, 韓妞
fashion.net

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