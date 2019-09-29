《山茶花開時》孔曉振剛出道被嫌不漂亮　把負評當動力逆轉成收視率女王

《山茶花開時》講述由孔曉振飾演的女主角東柏帶著孩子必九來到海邊小鎮上開小酒館，受到街坊鄰居的冷言冷語，但她不以為意，決心帶著孩子走下去。姜河那飾演的警察，因為被降職回到家鄉，對東柏一見鍾情，看來浪漫的愛情故事，但導演卻在其中穿插懸疑殺人事件，讓整部劇看起來相當不單純，讓觀眾吊著一顆心持續追下去啊！

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翻開收視率女王孔曉振過去的戰績，不管是與哪個男主角搭配，不論是何種題材內容，都能輕鬆成為當季檔次的第一名，這次《山茶花開時》開播拿下好成績，老實說一點也不是意外中的事情。

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過去孔曉振接受專訪時表示，一開始演戲的時候因為外表而飽受批評，說她不夠漂亮，讓她有好一陣子陷入了低潮，不過後來當她想通時，把負面評價當作是動力，而在演技上不斷精進，經過多部作品的印證，讓她一躍成為韓國收視率女王，一切都不是偶然，而是實力！

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《山茶花開時》9月18日起每周三四當晚10:30跟播，11月起韓國晚上9點半開始播出，幾乎是韓國KBS電視同步播出了~記得上Netflix收看，後續《美麗佳人》還有獨家《山茶花開時》周邊紀念品，將從韓國直送台灣送給大家！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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