從來不缺追求者！異性緣爆棚的桃花女星座TOP 3　妳上榜了嗎？

好像不用太努力異性緣就爆棚的三大桃花星座，讓人超羨慕。貼心提醒：太陽星座無法代表你的全部性格，請同時參考你的上升、月亮和金星星座，才能得到最準確的結果。

天秤女漂亮友善的萬人迷

八面玲瓏，從來不得罪人，熱愛社交生活，善於給人良好第一印象的天秤女，事實上異性緣和同性緣都很好，他們也是俗稱的那種很會做人的女孩子。你可能會發現身邊的天秤女也不做作，也不至於火辣滿點到費洛蒙湧出，但總是超級受男生歡迎，主因就是她們隨和、好聊、Easy Going，而且還給人一種不急不徐的感覺，因為愛面子的她們，從來不會顯示出「缺男友」，這樣的磁場，讓男人更有好感。當然，金星守護的天秤座，愛美當然不用說，不管皮膚和服裝都打理得恰到好處。

雙魚女軟萌的女人味

一雙水汪汪的大眼睛，柔柔細細的聲音，和總是有點小委屈的神情，軟萌的雙魚女是許多男人的死穴，因為她們沒有愛就不能活。雙魚女不喜歡一個人生活，需要呵護和照顧，更是最有女人味的一個星座，也是12星座裡最不會出女漢子的星座。即便不是刻意為之，但是雙魚女天生就內建做作機制，眼神還常常不小心漏電。成為桃花女真的不能怪她們啊！

天蠍女性感神秘的尤物

大家想像的天蠍女通常都是性感神秘，但其實很多不乏很多個性派的女漢子，只不過就算如此，也完全不會影響到她們的桃花運。她們同時有神秘和體貼的面相，而且非常會玩曖昧遊戲，總是可以命中手到擒來的目標，她們更擅長以隱約且迷人的肢體方式暗示男生，可能是一次刻意的肢體接觸，或是一個意味深長的擁抱。如果天蠍女愛上你了，你肯定能感受到強烈、熱情且隱密的愛情深度，也讓人一不小心就掉進了她的愛情陷阱裡。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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