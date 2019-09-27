天天滑手機的你最該看！5招眼睛保健小秘訣學起來

通勤滑手機、上班盯電腦、回家熬夜追劇和打電玩幾乎成為我們的日常，過度消耗眼力更該好好保護眼睛，屈臣氏藥師就提出了做好眼睛防曬、充分休息、補充營養…等5招眼睛保健小秘訣，大家都該好好學起來！

1.做好眼睛內外防曬

強烈的日光照射，不僅會使皮膚曬傷，也容易因此引發眼睛白內障、黃斑部及視網膜病變、甚至失明。台灣門診就發現，眼睛病變患者的年齡層不斷下降，甚至不到30歲，其中，因為紫外線造成白內障的病患比例最高。

所以屈臣氏專業藥師提醒，應隨時注意眼睛防曬以對抗紫外線的危害，而眼部防曬法可分「內、外」兩種，一般大眾出門會配戴太陽眼鏡或抗UV鏡片，但眼鏡只能阻擋來自前方的光線，紫外線仍會從其他角度照射入眼睛，建議可利用有帽沿的帽子、洋傘等全方位隔絕紫外線，對外做好防曬；而由內防曬則需要攝取健康的飲食及維持良好生活作息，加強眼部組織自身的防禦力。

2.讓眼睛好好休息

睡眠不足容易導致眼睛疲勞、乾澀不適，因此充足的睡眠是關鍵，若不得已熬夜，也要記得在白天讓眼睛適度休息並增加眨眼次數避免淚液蒸發太快。建議可藉由熱敷或保養時按摩，幫助眼球周邊肌肉放鬆並緩解眼部疲勞、提升眼周血液循環。

長時間緊盯螢幕是導致乾眼症的元兇之一，建議使用3C產品30分鐘後要閉眼休息10分鐘舒緩眼睛乾澀及降低眼壓。在冷氣房工作的上班族，也可在桌上放杯熱水，增加空氣濕度。

3.補充充足營養

經美國實驗證實，葉黃素及玉米黃素能吸收和過濾藍光、紫外線，幫助延緩黃斑部病變的發展；而取自藻類的蝦紅素更可活絡眼部血液循環、舒緩眼睛疲勞。因此建議平常多吃色彩鮮艷的蔬菜與水果，並可多攝取富含Omega-3脂肪酸等護眼成分的深海魚類；若日常因為外食無法充分攝取相關營養，也建議搭配保健食品，以補充維持眼睛健康不可或缺的營養素。

4.適當戴上眼鏡預防風沙與光害

空氣中的沙塵、煙容易隨著風吹導致雙眼導致角膜受損，因此戴上眼鏡或墨鏡能夠提供一層防護，減少異物入侵。此外，選擇可有效阻隔紫外線或藍光的鏡片材質，避免在太陽的強烈照射下對眼睛造成傷害。

5.配戴隱形眼鏡時間不過長

配戴隱形眼鏡除了應注意清潔與衛生，可於眼睛乾澀時使用生理食鹽水或專屬濕潤液降低不適感，更重要的是隱形眼鏡配戴時間勿超過8小時，更不要戴著隱形眼鏡睡覺，避免眼睛長期缺氧造成角膜損害或感染。

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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