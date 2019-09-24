安格斯12星座一周運勢9/23-9/29　牡羊、雙子、天蠍愛情運來了！

牡羊 3.21~4.20

羊座本週工作中表現不俗，適合穩中求進步，自信的你可多參與會議，透過團隊集思將特別能突顯你的個性魅力。感情方面有粉紅泡泡，單身者不妨積極採取行動，有金星的能量加持，只要鼓起勇氣就能拉近與正緣的距離，有伴侶者需要持續保持熱絡的互動，雖然彼此各自忙碌，不論多忙都需要抽空培養感情。

金牛 4.21~5.20

雖然付出夠多，也夠認真努力，但凡事抱著患得患失的心情將會影響你工作的情緒。本週牛座受到水星影響較劇，情緒起起伏伏，容易卡進一些有的沒的顧慮之中，表現反而不如以往。感情上運勢平平，與情人的相處還需要多些寬容和理解，別為了小事情互相指責。單身者桃花不旺，需保持平淡關係小心守候。

雙子 5.21~6.20

受到水星影響的餘波蕩漾，本週雙子容易因事情不在掌控中而感到不安，信心度不足，職場上表現還有很大的進步空間。戀愛運佳，與情人相處和諧，感情放閃，單身者行情攀升，能悠游享受於自在的單身狀態，唯獨本周財運先盛後衰，雖然正財收入固定，但仍免不了有不少吃喝玩樂花錢的機會。

巨蟹 6.21~7.21

承接上週起伏不定的運勢，這週的蟹座受到太陽移轉效應，整個行運由黑翻紅，人際運勢表現不錯，工作上有貴人撐腰可望進度超前。只是人際互動之間仍有一些擦槍走火的意外，可能會出現和大家意見不合的狀況，如果此時不站出來好好溝通，那麼可能很難達成共識，尤其是在合作關係上，容易出現僵局。

獅子 7.22~8.22

本周受到太陽移轉影響，獅子人際關係表現有好有壞，工作上對人、對事都容易顯得不耐煩，原本的好人緣近期則可能會急轉直下，也讓獅子能在此時飽嘗人情冷暖。戀愛運勢開低走高，有交往對象者多半還是保持原狀，而單身者此時較難有突破性的進展，需要獅子更加努力才有可能破冰，獲得期待中的機會。

處女 8.23~9.22

本週處女座雖然有心，卻是心有餘而力不足，人際、工作財運表現都不算十分出色，還有顆火星伺機而動，貌似隨時會因小事引爆處女長期負能量的心情，不過好在本週有對象的處女座與情人之間感情十分甜蜜，此時有機會在感情中更進階，只是注意別把工作壓力帶回家，搞壞了羅蔓蒂克的情調。

天秤 9.23~10.22

在太陽直接照亮本命宮的影響下，本週天秤彷彿渾身散發著光與熱，在人際圈也是眾人好感聚集，就像個人群大磁鐵，到哪兒都能備受眷顧，此時會是個求職面試的好時機。感情上則雷聲大雨點小，大都只是一些短暫情感，不如別在感情中自尋煩惱，本週就好好當個人氣王，好好運用高人氣完成想做的事吧！

天蠍 10.23~11.22

別輕易拒絕邀約，也許你拒絕的是一次美好的緣分！本週天蠍在朋友的牽線引導下，單身者感情將露出曙光，有許有機會遇見夢想中的緣分。這週有金星鎮守，蠍座感情彷彿受到催化般有機會加速進展。只是要試著維持工作與感情的平衡，近期忙碌運勢一波波的到來，積極的你咬牙前進，將可以在此時創下人生佳績。

射手 11.23~12.21

驛馬星牽動，射手座本週有著十分順遂的玩樂邀約運勢，人際關係大好，生活也十分精采，只是豐富的娛樂生活可能會降低對工作上的熱情以及專注度，因為沒用對方法，事情也可能多做多錯有一波三折的情況，得拿捏生活與工作之間的平衡。愛情緣份強，單身射手能與心上人在言談中燃起火花，悸動的感覺將持續久久。

魔羯 12.22~1.19

感情上總是被動+後知後覺，沒有浪漫神經元的魔羯，不過這週開始得到火星守護加上金星的加持，單身者追求幸福的行動顯得相當積極，尤其是對於自己有好感的對象，兩人總能擁有共通的頻率，不需太多言語就能感受到彼此的交集，戀情持續增溫。工作表現也有許多亮點，你所提出的觀點和建議能被主管接受，對你而言也是肯定。

水1.20~2.18

讓自己忙碌不見得是壞事，本週對水瓶來說便是一靜不如一動，讓自己多忙碌一點就可以少一點胡思亂想、少一點抱怨和負能量，這樣反而十分有益身心，這週受到火星影響，你對事情總容易不看好，感情上也有些渾沌不明，好在工作宮中吉星不少，工作表現也十分亮眼，不如把不開心拋諸腦後，專注在打拼上。

雙魚 2.19~3.20

既想在工作上發光發熱，又不想讓感情世界留白，好強的魚座這週就是會這樣處於「偶爾失衡，又偶爾分身乏術」的情緒狀態，雖然只要有心，沒有什麼不能如願的，但還是要讓自己保持在最佳狀態才行，此時的你荷包扁扁，不再受到財神眷顧，娛樂方面的支出與花錢最好節制些，投資也請儘可能的保守。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 【星星教授安格斯2019/9/23-9/29星座運勢】金星加持，牡羊、雙子、天蠍愛情運來了！

● 追她們的人好多？！異性緣爆棚的桃花女星座前三名妳上榜了嗎？

● 【星星教授安格斯2019/9/16-9/22星座運勢】開工不厭世，牡羊、金牛、處女朋友運上升，快約閨蜜玩樂聊心事去！