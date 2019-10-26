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小腹凸凸看起來就是有點胖！2組動作絕對可以幫妳消掉「木瓜肚」

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許多女生就是會有這種困擾：不管手腳多細瘦，小腹永遠是圓滾滾，明明體重還好，但身形看起來就是”有點胖、也不夠勻稱”！這就是很典型的「木瓜肚」身材，木瓜肚，簡單來說就是我們外凸的小腹（下腹位置），因為小腹突出的形狀形似木瓜切開後側面的曲線形象，因此名叫「木瓜肚」，要真正消滅它也是一大艱難任務啊！

 

體態問題：骨盆前傾

當妳低頭發現自己有了“木瓜肚”時，千萬不要緊張，很有可能是屬於“假性木瓜肚”。造成“假性木瓜肚”的主因就是長期以來我們的體態不端，導致身體形態走形了，也就是我們經常說的骨盆前傾問題了。

（插圖：Kewpei）

骨盆前傾指的是相較正確的骨盆位置來說，有一定向前傾斜的角度。這樣一來便會從外形上造成小腹凸出的問題。骨盆前傾其實會讓我們身體產生許多問題，例如下半身肥胖就是其中一點，長期不良姿勢會導致我們的骨盆變形，從而引起小腹凸起、臀部橫向發展等一系列破壞身體曲線的問題。

骨盆的傾斜還會導致全身的傾斜，使身體各個部位活動都受到了不同程度地限制，如此一來肌肉變沒有辦法正常工作，長期會產生肌肉衰退的問題。

然而肌肉又是燃燒脂肪的場所，肌肉減少，隨之而來的問題便是脂肪堆積了，如何才能自己判斷我們有沒有骨盆前傾的問題產生呢？其實只需要輕輕靠牆站就可以解決了！

（插圖：Kewpei）

將雙腳腳跟與雙肩緊貼牆壁筆直站好，再將手掌伸入腰後與牆面之間的縫隙之中，若縫隙大於手掌厚度，便是有骨盆前傾的問題，若是縫隙大於握拳厚度，那骨盆前傾的問題就有些嚴重，需要注意了！

針對骨盆前傾請跟著做以下骨盆矯正3招式：

Step1：雙腿屈膝，頭部擡高，雙手扶住腰部兩側，推跨向上；

Step2：手掌放於肩膀下方，手臂用力支撐起自己的身體；

Step3：手心朝下，下雙腿併攏，用腰的力量將頭部胸部雙腿抬起。

"肥胖"問題：脂肪堆積

除了骨盆前傾會引起小腹突出問題外，另一主要原因就是真的胖了。脂肪長期堆積在小腹位置，造成小腹突出。但到底為何會有小肚肚呢？不是太愛吃高熱量食物零嘴，就是不愛運動！

當攝入的飲食中含糖量或是高脂肪，身體就越容易發胖。一旦攝入量超過了正常範圍，脂肪就會在妳身體的某個角落藏著，若是依然坐著不運動，便會都跑去腰腹位置了，因此吃完就坐著絕對是一個大忌！

針對腹部脂肪堆積請跟著一下3招式！

平板支撐：

Step1：在平板支撐姿勢的基礎上，左右轉動髖部，左右各20個。

Step2：再將重心前後移動，同樣做20個。

Step3：在平板支撐姿勢的基礎上，直臂開合跳，20個。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人、curebody_pilates@instagram、Pinterest

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關鍵字：

美麗佳人
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