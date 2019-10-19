嘴唇死皮卡紋大扣分！只擦護唇膏不夠，保養4重點請筆記

嘴唇常常是許多人容易遺漏的保養部位，偏偏嘴唇可是攸關第一印象和好感度。雙唇因為沒有汗腺和皮脂腺的保護，容易受到外界環境影響造成唇部水分流失，若是不細心護理，讓雙唇容易乾燥脫皮，即使擦上了最夯最美的唇膏，效果也會大打折扣，以下唇部保養一起來學學：

重點1：不舔嘴唇、不撕死皮

嘴唇乾裂時，記得不要用舌頭去舔嘴唇，反而會越舔越乾，死皮也千萬不要撕掉，擦一些油性護唇產品潤唇鎖水，讓死皮自然代謝。

重點2：多喝水

每天最好喝體重Ｘ50cc的水量，嘴唇乾裂也反映身體缺水，水喝得越多，嘴唇越不容易乾裂。平時隨時補充水分，把水含在嘴裡慢慢咽下減緩乾裂。

重點3：確實清潔

經常上唇妝的人，每天一定要仔細卸乾淨，避免色素沉澱，特別現在的唇彩持色度都很強，使用化妝棉卸除後，記得再用棉花棒沾卸妝液，針對唇部邊緣、唇紋處仔細的卸除。一到兩週也可以使用溫和去角質清除嘴唇死皮。

重點4：日常護唇

平時保有護唇的習慣，在乾燥環境可以隨時擦點護唇膏，長時間在戶外，也能選擇帶有防曬係數的護唇產品，每一到兩週也可以在夜晚厚敷晚安唇膜最加強保養。

護唇膏推薦：

雅詩蘭黛粉嫩慾望美唇修護系列

雅詩蘭黛推十分齊全的唇部SPA「粉嫩慾望美唇修護系列」，內含粉嫩慾望蜜糖嫩唇霜、粉嫩慾望潤色護唇膏、粉嫩慾望豐潤唇蜜與粉嫩慾望全效修護唇膜。只要把握簡單四步驟，在家裡也能享有頂級奢華唇部SPA！

一除：取【蜜糖嫩唇霜】一米粒大小，於嘴唇以轉圈方式搓揉約一分鐘，可針對脫皮／硬皮部分局部加強，搓揉完畢後以化妝棉沾取水溫和擦拭。

二敷：於上下唇處薄擦【全效修護唇膜】，晚間修護則可厚敷加強保濕潤澤。

三豐：於上下唇處擦上【豐潤唇蜜】創造水潤嘟嘟唇的效果。

四潤：隨時補擦【潤色護唇膏】潤澤保濕，更可依據唇溫轉換自然粉嫩色調！

111 Skin星旅雙效撫紋唇霜

英國頂級科技保養111SKIN在2018年上市的「星旅雙效撫紋唇霜」，在2019年9月推出全新「隨身版」包裝！

白色和粉色兩款不同質地和成分，首創為唇部打造「兩階段深層護理」，推出以來即掀起歐美時尚圈話題討論，Victoria Beckham貝嫂都在IG分享愛用，並創下品牌TOP 3全球熱銷商品。

在 Instagram 查看這則貼文 111SKIN（@111skin）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 13 日 上午 6:08 張貼

此次推出的隨身筆狀版，將2款白色唇膜和粉色唇霜注入雙頭旋轉筆管，幫助嘴唇保濕滋養，讓修護效果更持久有感，化身包包救急完美秘器！



使用秘訣：

1. 一天兩次：旋轉唇筆1-2圈取適量唇霜，早晚兩次均勻塗擦，立即柔嫩豐滿。

2. 上下直擦：左右橫擦容易脆弱唇部表皮，順著嘴唇紋路上下直擦。

護唇產品參考價目

雅詩蘭黛 粉嫩慾望蜜糖嫩唇霜12g，NT$1,100

雅詩蘭黛 粉嫩慾望全效修護唇膜6ml，NT$1,100

雅詩蘭黛 粉嫩慾望豐潤唇蜜7ml，NT$1,100

雅詩蘭黛 粉嫩慾望潤色護唇膏3.2g，NT$1,100

111SKIN星旅雙效撫紋唇霜4ml，NT$1,880

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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