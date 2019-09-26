換季頭皮敏感，遵循髮型師「頭皮養護」三步驟　改善頭皮屑、出油有感

天氣太熱或換季時，頭皮很容易油水失衡、敏感、紅腫發癢，可能會導致頭皮屑、掉髮等問題，髮型師也說這類敏感問題通通都要從基本的「頭皮養護」來改善，正確養護頭皮，才能從根本避免出油、髮根扁塌、掉髮，頭皮健康、頭髮自然也更蓬鬆強韌，一起看看髮型師頭皮養護三步驟！

＃敏感頭皮養護step1：頭皮深層清潔



有去沙龍檢測過頭皮嗎？以為每天都洗頭頭皮就很乾淨，殊不知照出來還是有一堆角質！其實頭皮跟臉一樣每天都會堆積老廢角質，建議可以定期做深層頭皮去角質，幫助頭皮角質代謝，油性頭皮的人可以兩周做一次、中乾性頭皮的一個月一次即可。

＃敏感頭皮養護step2：選對洗髮品



一般人在選洗髮精往往只注意髮質問題，其實頭皮才是重點！當頭皮正在敏感時、換個洗髮精更重要，建議可以選擇專門針對頭皮養護、或是敏感專用的，髮型師也建議可以針對頭皮狀況更換洗髮精，像是油性頭皮就用控油款、乾性頭皮則可以選擇較保濕的，這樣才對症下藥。

另外髮型師也說，如果不是出油特別嚴重的頭皮，其實不用洗到兩次、或是每天洗頭，有可能會洗去過多油脂保護層，讓頭皮更容易乾癢、甚至出現頭皮屑。

>>洗頭前加一步、更溫和清潔頭皮



▲（圖／＃巴黎卡詩 鎮靜舒緩精華，僅在沙龍SPA療程中販售，＃Yves Rocher 辣木籽淨化髮醋，150ml／NT＄420，＃Christophe Robin 海藻強韌髮泥，250ml／NT1＄,680）

＃敏感頭皮養護step3：從頭皮根本改善

洗完頭後可以再針對較乾、敏感的頭皮加強護理，有很多頭皮專用的護髮產品可以加乘護髮效果，以指腹稍微按摩加強吸收，有用這種頭皮護髮建議一定要完全沖洗乾淨，不然會對頭皮造成負擔！

如果洗完頭、毛巾包著不吹乾的話，不僅髮絲會變得毛躁、易斷，頭皮長期處於潮濕的狀態下也很容易滋生細菌，導致頭皮癢、頭皮紅腫、敏感等問題，所以一定要吹乾、不要包著毛巾自然乾！

>>頭皮護理推薦

▲（圖／品牌提供＃巴黎卡詩 銀樺樹頭皮全能凍膜，200ml／NT＄2,200、＃呂 滋養韌髮頭皮深層清潔液，145ml／NT＄49、＃AVEDA 蘊活菁華滋養液，150ml／NT＄2,280）

＃敏感頭皮養護step4：吹髮時注意溫度、避免高溫



剛剛一連串的養護讓頭皮放鬆，如果吹頭髮時沒注意、又讓頭皮受到高溫刺激，髮型師一般都會建議吹頭髮時用中偏高溫吹即可，特別是頭皮一定不要用高溫去吹，可以用中溫搭配低溫、用手指慢慢撥鬆髮根即可，一定要確保頭皮有吹乾。

＃呂 森活植淨髮浴，400ml／NT＄450



頂級頭皮養護專家《呂Ryo》以療癒的森林浴為概念，推出全新的森活髮浴系列，不僅香氣就像是森林浴一樣療癒，搭配「六無（不含矽靈、礦物油、化學成分界面活性劑等成分）」配方，分為油性頭皮、中乾淨頭皮適用，加入能抑制油脂分泌的松葉與保濕成效卓越的艾草水，兼具舒壓與養護兩大功效！

＃SAHOLEA森歐黎漾 淨柔頭皮舒緩洗髮精(馬鞭草) ，390ml／NT699

含有馬鞭草可以鎮定、舒緩頭皮敏感，蜂王漿可以維持秀髮顏色與光澤、更有護色功效，護髮同時呵護頭皮！這款洗髮精更是偏柑橘香調，洗完不僅感受到養護效果、髮香更是迷人！

＃KLORANE蔻蘿蘭 養髮洗髮精，200ml／NT480

添加高濃度萃取由金雞納樹皮「奎寧」，可以強健髮根、改善掉髮，搭配維生素B5、B6、B8，可以達到修護強化髮心、減少皮脂分泌、強化角蛋白、減少頭髮毛燥、促進頭皮新陳代謝等功效，自然的草本香氣讓頭皮非常療癒、讓頭皮更放鬆。

文／美人圈 圖／翻攝自IG@kloranekorea、@aveda、@saholea.shl、品牌提供

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