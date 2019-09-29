韓妞推薦7款秋冬「柔霧髮色」　免漂、低調卻是超吸睛背殺

最近開始有換季的感覺了，比起春夏的明亮色調、秋冬多了一分霧感的深髮色！一起看看南韓最近大勢的「柔霧髮色」推薦，不只不用漂、每一款還都超級顯白呢！

＃「柔霧髮色」推薦1：煙燻茶棕色



基本款的茶棕色多了一點灰色調，讓髮色顯得霧霧的、非常有質感，整個人氣質飆升！另外柔霧感也會降低髮色的飽和度，避免膚色顯黃的問題。

▲（圖／翻攝自IG@suubinng、@uumi_d）

＃「柔霧髮色」推薦2：煙燻奶茶色



年初紅到現在的奶茶色，柔霧版以這種偏淺的煙燻奶茶色最紅！別看它好像很難駕馭，這款奶茶色不僅有透明感、不會讓膚色顯黃，霧面質感也是很明顯，可以讓這種偏淺的髮色更有質感！

▲（圖／翻攝自IG@szuuya）

＃「柔霧髮色」推薦3：焦糖霧棕色



也是一款偏淺的焦糖色調，多了霧灰感更顯白、也沒有焦糖髮色容易變黃的問題，髮色看起來很有質感！

▲（圖／翻攝自IG@hano.gram）

＃「柔霧髮色」推薦4：霧面黑茶色



黑茶色本來就是不挑膚又顯白的髮色，本季加入一點灰調、讓深髮色更帶透明感，在陽光下還會透出一絲光感，不會有染深髮色的沉重感！

▲（圖／翻攝自IG@_ha._.rin、@ jung_sol）

＃「柔霧髮色」推薦5：霧灰棕色



最近在髮型師之間大紅的霧灰棕色，以灰色調平衡棕色的黃感，對於黃肌來說很友好！霧霧灰灰的髮色也很適合最近初秋的氛圍！

▲（圖／IG@mini_o24、@hanssl_sz）

＃「柔霧髮色」推薦6：煙燻橘棕色



夏季流行過的髒橘色、珊瑚橘髮色，初秋一樣加點霧灰的煙燻色調，明度下降、髮色更有質感，即使是鮮豔的橘色也可以很溫柔顯氣質！

▲（圖／翻攝自@leesol_record、@lagen_kangill）

＃「柔霧髮色」推薦7：煙燻粉棕色



韓網討論度飆高的就是這款「搭訕髮色」，這款粉棕色加上霧灰的煙燻色調、讓髮色不會太鮮豔，溫柔感爆棚！而且非常顯白襯膚，素顏也可以有好氣色！

▲（圖／翻攝自IG@jiinnny_y、@s2uhyunnn）

文／美人圈

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