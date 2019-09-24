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免恢復！東森自然美推出「塗抹式水光針」，抗老一次到位

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▲▼東森自然美推出塗抹式水光針，抗老一次到位。 。（圖／品牌提供）

▲東森自然美針對初老肌膚，推出NB-1胜肽水光標靶微導系列。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

老化不再是單一問題，乾燥通常伴隨著紋路，肌膚一鬆垮整個視覺年齡就老了好幾歲。擔心醫美效果，又不想要有恢復期怎麼辦？東森自然美針對輕熟齡肌的初老問題，推出全新系列的NB-1胜肽水光標靶微導系列，透過導入NB複合胜肽至肌膚深層，改善因生理因素和外在因素產生的老化困擾，讓肌膚從底層透出澎潤的水波光，在家就能享受類醫美效果。

▲▼ 東森自然美推出塗抹式水光針，抗老一次到位。（圖／記者曾怡嘉攝）

許多女生都感嘆保養無感，為了使消費者能感受肌齡的改變，東森自然美推出全新NB-1胜肽水光標靶微導居家全系列，融合神經傳導抗皺胜肽、NB複合胜肽、GSP大豆胜肽複方和多種機能成分，快速滲透直達問題之源，賦活肌膚能量，分分秒秒都發光。

東森自然美透過測試，首度針對肌膚更新狀態評估後，發現使用NB-1胜肽水光標靶微導居家系列保養7天，肌膚更新顯著加快提升，膚況變得透亮細緻，一周就有感的速效效果。

▲▼ 東森自然美推出塗抹式水光針，抗老一次到位。（圖／記者曾怡嘉攝）

NB-1胜肽水光標靶 微導機能液8 ml x 6 NT.3980

以細胞電池ATP及極小分子胜肽，啟動肌膚打開吸收通道。

▲▼ 東森自然美推出塗抹式水光針，抗老一次到位。（圖／記者曾怡嘉攝）

NB-1胜肽水光標靶微導原粹，10ml x2，13,800元。

運用胎盤藥理研究，搭配生化胎盤素以及最新科技專利胜肽及玻尿酸，賦予肌膚彈力。

▲▼東森自然美推出塗抹式水光針，抗老一次到位。 。（圖／記者曾怡嘉攝）

NB-1胜肽水光標靶 微導機能霜，30g ，7,800元。  

豐潤好吸收，能鎖住護膚精華，使老化肌膚回復彈性。

▲▼東森自然美推出塗抹式水光針，抗老一次到位。 。（圖／品牌提供）

NB-1胜肽水光標靶 微導機能乳霜面膜60ml ，4,980元。 

薄敷可當晚安面膜 更可當成按摩霜的多功能乳霜面膜 。
 

PLUS童妍水波光緊緻彈潤按摩手法

▲▼東森自然美推出塗抹式水光針，抗老一次到位。 。（圖／品牌提供）

除了居家的基礎保養外，透過簡單的臉部肌肉運動，每天只需30秒，每個步驟持續3秒鐘、連續3次，便能達到效果，為肌膚完美水波光。

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關鍵字：

東森自然美, 抗老, 保養, 抗初老, 水光針
fashion.net

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