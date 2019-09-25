「與日常生活最有關係」的10大品牌　Apple拿下第一、迪士尼贏過Netflix

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年末將近，各式的排行榜陸續出爐，像是收入最多的歌手、漲幅最高的球鞋等。其中，由顧問公司Prophet公布的排名相當有趣，因為該公司對美國的13,500名消費者進行調查，並統計出10大「與日常生活最有關係」的品牌排行榜，一起來看看身活在台灣的各位，是不是也使用這些品牌吧！

首先一覽這份榜單，各位可以清楚看到科技公司與電影相關產業占了大部分的排名，其中，由Apple以Apple Music，Apple Pay的服務拿下榜首；而音樂串流平台Spotify與Android系統緊追在後；電影相關產業的最高排名由迪士尼（Disney）拿下，Netflix與皮克斯動畫（Pixar）則分居第8、9名。

▲Apple拿下榜首。（圖／翻攝自Unsplash）

▲Spotify與Android系統緊追在後。（圖／翻攝自Unsplash、Spotify FB）

▲迪士尼拿下電影產業最高排名。（圖／翻攝自Unsplash）

▲Netflix與皮克斯動畫分居第8、9名。（圖／翻攝自Unsplash、Pixar FB）

這份榜單的參考價值頗高，原因來自於現在的手機功能強大，不僅能線上支付所有款項，還能使用音樂串流平台、Netflix、Disney +以及購物，有興趣的朋友都可以到Prophet官網觀看完整的報告，以下則是前10名的榜單。

Prophet「與日常生活最有關係」的品牌排行榜

1.Apple

2.Spotify

3.Android

4.Bose（音響）

5.迪士尼

6.KitchenAid（美國家電）

7.Amazon

8.Netflix

9.皮克斯動畫

10.Pinterest（圖片App）

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