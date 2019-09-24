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安心亞、潮模李函戴「月亮戒」發光！秋冬飾品不只美翻還能抗水逆

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▲施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲施華洛世奇（SWAROVSKI）冬季系列大搞神秘。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

天氣漸涼，連飾品也要換上新裝，奧地利水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）全新冬季系列，以大量神祕占星元素為靈感，傳遞時尚正面能量，將水晶與光做出完美互動。此外，更找來甜姐兒安心亞與潮人李函示範單品，勢必掀起熱潮。

▲施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲施華洛世奇融入神秘占星元素，星座迷必須敗。（圖／品牌提供）

施華洛世奇（SWAROVSKI）冬季系列融入了許多神秘的占星元素，是對抗水逆的最佳選擇，品牌創意總監娜塔妮‧歌蓮（Nathalie Colin）也提到，「水晶不能沒有光。就像人需要光一樣，藉由這些重新與正面力量連接。」是本次的靈感重點。

▲施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲安心亞與李函演繹新品，不論是甜美風、帥氣風都能駕馭。（圖／品牌提供）

品牌也請來藝人安心亞與李函示範最新單品，兩人不約而同佩戴上Symbolic Moon戒指，一輪彎彎的明月就掛在戒指，好似隨時會升起落下。以不對稱造型，另一頭則是小巧可愛的星星，彰顯神秘而靜謐的力量，襯托多種風格的女性，不論是帥氣的李函或甜美的安心亞一樣輕鬆滿足。除此之外， Remix系列也綴有月亮及星星裝飾，在搭配上混合搭配來締造層次感，展現超乎以往的魅力。

▲施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲安心亞李函示範單品，（依序）Symbolic Moon戒指NT$5,990；穿孔耳環NT$6,490；項錬、手錬均NT$4,990。（圖／品牌提供）

另外，為慶祝人類登月50週年，也應景將暢銷系列Octea Lux新增一款特別版手錶，並首次融入了功能齊全的月相錶盤。這款手錶的藍色珍珠貝母錶盤上鑲有透明水晶，猶如閃亮耀眼的銀河，並與深靛藍色錶圈及藍色鱷魚紋真皮錶帶優美融合。時尚知性的設計，非常適合日常搭配。

▲施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲Octea Lux特別版手錶，首次融入了月相錶盤NT$17,900。（圖／品牌提供）

與此同時，瑞士鐘錶品牌Bell & Ross（柏萊士）也推出新款手錶BR05，深藍色錶面更顯內斂，方中帶圓的設計連女生也能佩戴。

►她跟月亮一樣神秘

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關鍵字：

施華洛世奇, SWAROVSKI, 李函, 安心亞, 飾品, 水晶, 占星, 星座
fashion.net

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