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無眉星人、手殘必讀！簡單3分鐘速畫自然「對稱眉」

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畫眉毛最難的一點就是畫出對稱眉型！尤其對於每天早上趕上班、趕早八的女孩來說，迅速畫出對稱眉真的很重要！只要掌握以下3步，就可以讓你在3分鐘內迅速畫出超自然的對稱眉！

▲對稱眉毛。（圖／美人圈）

眉毛教學STEP 1：找眉型基準線

▲對稱眉毛。（圖／美人圈）

想要畫出對稱的眉毛，找出眉型是最重要的一步！首先，好看的眉型位置應該是眉頭和鼻翼連成一直線，鼻翼、眼角、眉尾三點成一線，且兩邊眉毛大約是平行！先將眉筆當成基準線，平放放在眉毛下緣處比對，再從鼻翼比對眼角位置，並將兩點連成一直線，即可找出眉尾位置！（如上圖右下）找到眉尾位置後先將眉頭到眉尾的下緣連成線，作為等一下的畫眉基準線～

眉毛教學STEP 2：眉峰位置＋漸層毛流感

▲對稱眉毛。（圖／美人圈）

有了眉型基準線後，第二步就是找出眉峰位置，眉峰位置大約是在我們黑眼珠的後1/3處垂直向上（如上圖上）！找到眉峰位置後即可開始畫眉～接著畫眉時，以剛剛找出的眉型下緣為基準，眉頭由下往上畫出毛流，從眉峰後開始的眉尾毛流則是由上往下畫～一邊畫記得要用眉刷一邊將眉色梳勻，這樣才不會變成蠟筆小新眉！

眉毛教學STEP 3：毛流方向、自然漸層

▲對稱眉毛。（圖／美人圈）

畫完眉毛後，記得要用眉梳再次梳理眉毛，這樣可以讓毛流感更明顯，眉型看起來也不會下垂沒精神！同時以眉刷將眉毛顏色從眉頭到眉尾刷成「由淺到深」的漸層感～這樣眉毛就不會過於生硬不自然！如果是眉毛毛量較少的女孩，可以使用極細眉筆，輕輕在毛量少的地方畫出細毛流，這樣就能擁有豐盈眉毛了！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@ttovely__、小紅書＠老車同學、＠安吉娜彩妆婚礼馆 -化妆师LV霞

【延伸閱讀】

新手必看修眉工具分析！修對眉毛改變臉型、快速擁有自然眉！(beauty美人圈)

2019最流行「野生眉」畫法教學！只要3步就可以擁有自然毛流感～(beauty美人圈)

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

化妝, 美妝, 眉毛, 對稱眉毛, 眉毛教學
fashion.net

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